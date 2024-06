Es war spät geworden, als Julian Nagelsmann sich endlich die Zeit nehmen konnte, mal etwas intensiver in seinen Nachrichten-Verlauf zu schauen. Während sich Deutschlands Nationalteam nach dem 2:0 gegen Ungarn per Bus aus Stuttgart ins 230 Kilometer entfernte Team-Quartier nach Herzogenaurach machte, glühte das Smartphone des Bundestrainers noch immer. Nicht jedem Gratulanten konnte er in dieser Nacht antworten, was auch daran lag, dass ihre Anzahl immer größer wird. Es tut sich etwas im Land, das von Nagelsmann geweckt wurde. Er tanzt, jubelt, lobt, küsst – und steckt damit alle an. Die MOPO erklärt, wie Nagelsmann es ganz geschickt geschafft hat, eine EM-Euphorie in ganz Deutschland zu entfachen.