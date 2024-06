Mit mehreren EM-Rekorden! Deutschland zieht gegen Ungarn ins Achtelfinale ein

Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der UEFA EURO 2024 im Achtelfinale! Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann besiegte nach dem fulminanten 5:1-Sieg gegen Schottland im Eröffnungsspiel der Heim-EM nun auch Ungarn verdient mit 2:0 (1:0) und steht damit vorzeitig in der K.o.-Runde. Jamal Musiala (22.) und Ilkay Gündogan (67.) trafen für die DFB-Auswahl, die bei dem Turnier in Deutschland nun bereits sicher in der Runde der letzten 16 einziehen.

Dabei begann die Partie für das deutsche Team zunächst mit einem Schreckmoment. Nach nur 17 Sekunden musste Manuel Neuer mit einer Glanzparade gegen Roland Sallai retten, nachdem Joshua Kimmich zuvor ein zu kurz geratener Rückpass unterlaufen war. Neuer aber verhinderte mit einem ebenso starken wie riskanten Manöver den frühen Rückstand.

In der Folge wurde die deutsche Auswahl immer stärker, hatte etwa durch Florian Wirtz (5.) oder Kai Havertz (11.) erste Gelegenheiten. Für die Erlösung sorgte letztlich Jamal Musiala: Der Youngster, der schon im Eröffnungsspiel getroffen hatte und mit seinem zweiten Treffer zum jüngsten EM-Torschützen der ersten beiden Gruppenspiele wurde, schob nach 22 Minuten zur verdienten deutschen Führung ein.

Musiala trifft für Deutschland – Neuer rettet stark

Es entwickelte sich jetzt eine Druckphase der Ungarn, in der Neuer gegen Dominik Szoboszlai (26.) abermals stark eingreifen musste. Die UEFA feierte den deutschen Keeper für diese Rettungstat in den sozialen Netzwerken als „ManWall Neuer“ – und diese sollte sich kurz vor der Pause nochmals auszeichnen können.

Denn: Bei einem weiteren Szoboszlai-Freistoß parierte Neuer erst stark, war beim Nachschuss von Sallai aus kurzer Distanz dann aber geschlagen (45.+2). Allerdings stand Sallai knapp im Abseits, der Treffer fand keine Anerkennung – und Deutschland ging mit der Führung in die Kabine.

Varga vergibt Ausgleich – Gündogan erhöht

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nur wenig: Deutschland suchte die Lücke, Ungarn wartete ab und lauerte auf Konter oder auf Standards. Ein solcher hätte ihnen auch beinahe das 1:1 eingebracht: Barnabás Varga vergab jedoch per Kopf freistehend vor Neuer (60.).

Mit der Hereinnehme von Niclas Füllkrug und Leroy Sané nahm das deutsche Offensivspiel wieder etwas mehr Tempo auf. Kapitän Ilkay Gündogan höchstpersönlich war es, der den Angriff zum zweiten Tor einleitete und auf Vorlage von Maximilian Mittelstädt selbst zum 2:0 vollendete (67.).

DFB-Team macht Achtelfinal-Einzug perfekt

Damit war eine gefühlte Vorentscheidung gefallen, die deutschen Fans sangen auf den Rängen sogar vereinzelt schon „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“ mit Blick auf das EM-Finale am 14. Juli. Das ist noch Zukunftsmusik – fest steht aber schon jetzt: Mehr Tore hat Deutschland nie in einer EM-Gruppenphase erzielt als dieses Jahr (sieben). Und es ist ja noch ein Spiel zu absolvieren.

Das bestreitet Deutschland am kommenden Sonntag (21 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) gegen die Schweiz, die am Mittwochabend noch gegen Schottland antreten. Klar ist schon vor dem Duell mit den Schweizern: Es wird nicht das letzte Spiel sein – dem DFB-Team ist das Achtelfinale bei der Heim-EM nicht mehr zu nehmen.

Das EM-Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+3 Min Überflüssige Aktion von Szoboszlai, der den Ball im Mittelfeld aus Frust wegschlägt und dafür Gelb sieht.

90.+2 Min Die Ungarn finden keine Mittel mehr. Es wird mutmaßlich bei diesem Spielstand bleiben.

90.+1 Min Drei Minuten werden nachgespielt. Dann darf die deutsche Auswahl den Achtelfinal-Einzug feiern.

90. Min Glück für Deutschland! Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld geht Neuer nicht entschlossen genug zum Ball, will die Kugel sicher abfangen und lässt sie dann fallen. Ádám reagiert am schnellsten, doch Kimmich rettet für seinen geschlagenen Keeper auf der Linie.

89. Min Gelbe Karte für Mittelstädt, der sich an der Mittellinie ein unnötiges Foulspiel leistet.

88. Min Füllkrug schickt Sané auf der rechten Seite, der es aber etwas zu eigensinnig macht und nicht die Mitspieler im Zentrum sucht. Sein abgefälschter Schuss landet nur im Toraus.

87. Min Zwei weitere Wechsel auf ungarischer Seite. Gazdag und Csoboth bekommen noch ein paar Minuten Spielzeit, Varga und Sallai haben vorzeitig Feierabend in Stuttgart.

86. Min Füllkrug steigt nach einer Kimmich-Flanke von der Grundlinie am höchsten und köpft in Richtung Tor, verfehlt das Gehäuse aber um ein paar Meter.

85. Min Am Abend treffen übrigens noch die Schweiz und Schottland aufeinander und die Schweizer können sich dann mit einem Sieg ebenfalls das Achtelfinal-Ticket buchen. Ungarn dagegen braucht zwingend einen Sieg gegen Schottland plus Schützenhilfe, um am Wochenende noch in die K.o.-Phase einzuziehen.

84. Min Deutschland wechselt noch einmal aus und Nagelsmann beschert einem weiteren Stuttgarter sein EM-Debüt im heimischen Wohnzimmer: VfB-Profi Undav darf auflaufen, Gündogan geht vom Feld. Kimmich übernimmt nun die Kapitänsbinde.

82. Min Acht Minuten noch. Die Fans lassen die berühmte La-Ola-Welle durch die Arena schwappen und freuen sich bereits auf den Schlusspfiff, um gleich mit dem eigenen Team feiern zu dürfen.

81. Min Im Stadion hier in Stuttgart sind übrigens mit Joachim Löw, Per Mertesacker und Christoph Kramer drei 2014er-Weltmeister, von denen zumindest Kramer sogar im Fan-Trikot auf der Tribüne Platz genommen hat.

Joachim Löw sah das Spiel mit Christoph Kramer auf der Tribüne. imago/Beautiful Sports Joachim Löw sah das Spiel mit Christoph Kramer auf der Tribüne.

79. Min Ungarn läuft nur hinterher, hat keinen Zugriff mehr auf die Partie. Gefühlt ist hier bereits eine leichte Vorentscheidung gefallen.

78. Min Die deutsche Auswahl arbeitet jetzt sogar am dritten Treffer, legt sich die Ungarn mehr und mehr vor dem Strafraum zurecht. Ein Durchkommen ist aber nicht zu finden bisher.

76. Min Doppelwechsel auch bei Ungarn: Nagy und Ádám kommen für Kerkez und Bolla aufs Feld. Zwei frische Offensivkräfte also für die Gäste.

75. Min Sané fasst sich aus 20 Metern ein Herz, der Schuss ist nicht gefährlich, aber verdeckt. Gulacsi bekommt noch die Hand dran und wehrt zur Ecke ab.

74. Min Kurios: Schon jetzt hat Deutschland so viele Tore erzielt wie nie zuvor in einer EM-Vorrunde (sieben). Und das nicht nur vor dem letzten Spiel, sondern vor dem Ende der zweiten Partie.

72. Min Rund 20 Minuten plus/minus ein paar Minuten Nachspielzeit sind noch zu gehen. Ungarn hat jetzt kaum noch eine Idee, steht tief in der Defensive. Deutschland hat das Spiel im Griff.

71. Min Deutschland wechselt erneut zweifach aus. Führich darf in seinem Heim-Stadion ebenso mitmachen wie Can, für sie machen Andrich und der starke Musiala Platz.

69. Min Durch das Stadion hallt „Oh, wie ist das schön“ und sogar vereinzelt „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“. Die deutschen Fans sind sich mit diesem zweiten Treffer nun offenbar des Sieges sicher.

67. Min Deutschland führt mit 2:0! Kapitän Gündogan leitet den Angriff selbst ein, legt den Ball auf die linke Seite raus auf Mittelstädt. Dessen flache Hereingabe von der Grundlinie findet Gündogan am Elfmeterpunkt wieder, der keinen Gegenspieler in der Nähe hat und nur noch flach rechts unten im Tor einschieben muss.

67. Min Tor für Deutschland! Gündogan erhöht auf 2:0!

Nach traumhafter Vorlage: Ilkay Gündogan trifft mit seinem schwachen Fuß zum 2:0. imago/MIS Nach traumhafter Vorlage: Ilkay Gündogan trifft mit seinem schwachen Fuß zum 2:0.

66. Min Gute Idee von Kroos, der mit einem ganz langen Pass aus dem Mittelfeld mal Füllkrug in der Spitze sucht. Gulacsi eilt aus seinem Tor heraus und hat die Kugel sicher vor Füllkrug.

64. Min Ungarn tauscht ebenfalls erstmals aus. Nagy geht runter, dafür ist nun Kleinheisler mit dabei.

63. Min 11:10 Torschüsse stehen jetzt auf dem Statistikzettel, beide Mannschaften haben ihre Gelegenheiten. Bei diesem knappen Spielstand ist noch nichts entschieden.

62. Min Auf der anderen Seite nimmt es Musiala mit gleich drei Gegenspielern auf, reklamiert dann im Strafraum ein Handspiel. Nagy ist aber klar mit dem Oberschenkel und nicht mit der Hand am Ball.

60. Min Varga! Das wäre beinahe das 1:1 gewesen. Nach einer Sallai-Hereingabe von der linken Seite steigt der ungarische Mittelstürmer völlig alleine gelassen hoch, Tah ist zu weit weg von ihm – Varga jedoch köpft aus neun Metern über das Tor.

Knapp vorbei! Barnabás Varga köpft Ungarn beinahe zum Ausgleich. picture alliance / ASSOCIATED PRESS Knapp vorbei! Barnabás Varga köpft Ungarn beinahe zum Ausgleich.

59. Min Musiala probiert es einfach mal aus der zweiten, fast schon dritten Reihe, der nur deshalb gefährlich wird, weil ihn ein ungarischer Fuß abfälscht. Gulacsi hat den Ball aber sicher.

58. Min Jetzt folgt der deutsche Doppelwechsel: Havertz und Wirtz gehen runter, Sané und Füllkrug sind neu dabei. Es sind dieselben Wechsel wie schon gegen Schottland.

56. Min Neben Füllkrug steht auch Sané bereit für eine Einwechslung. Zwei offensive Impulse sollen also von der deutschen Bank kommen.

55. Min Es ist jetzt eine umkämpfte Begegnung, in der Ungarn verzweifelte Offensivansätze probiert und Deutschland nicht mehr das Tempo aufnehmen kann wie vor der Pause. Nagelsmann wird gleich mit einem ersten Wechsel reagieren.

53. Min Mit seinem Treffer hat Musiala übrigens einen neuen Rekord aufgestellt: Er ist jetzt der jüngste Spieler aller Zeiten, der bei einer EM in allen beiden ersten Gruppenspielen seiner Mannschaft getroffen hat.

Zweiter Treffer im Turnier: Jamal Musiala bringt die DFB-Elf gegen Ungarn in Führung. picture alliance/dpa Zweiter Treffer im Turnier: Jamal Musiala bringt die DFB-Elf gegen Ungarn in Führung.

52. Min Varga geht auf Linksaußen ins Dribbling, findet aber kein Durchkommen gegen Kimmich. Offensiv fehlen den Ungarn, wenn es nicht über Standards geht, meist die Ideen.

50. Min Stattdessen geben die Fans hier in Stuttgart weiterhin Vollgas. Die Ränge sind lautstark dabei, auf beiden Seiten, und bilden einen würdigen Rahmen für dieses EM-Spiel – ein Eindruck, den es bei nahezu allen bisherigen Partien so gegeben hat.

49. Min Das Tempo der ersten Halbzeit ist noch nicht ganz wieder erreicht. Ungarn stört jetzt früher im deutschen Aufbau und lässt das DFB-Team kaum mehr kontrolliert das Spiel aufziehen.

47. Min Erste gefährliche Situation für Deutschland, Havertz probiert es aus halbrechter Position. Der Ball setzt gefährlich auf dem Rasen auf, Orban bekommt aber gerade noch ein langes Bein dazwischen.

46. Min Es geht weiter in Stuttgart. Beide Teams sind zunächst unverändert.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause in Stuttgart! Deutschland führt nach 45 Minuten verdient mit 1:0 gegen Ungarn, weil Jamal Musiala (22.) in der Mitte der ersten Hälfte getroffen hatte. Es hätten aber durchaus noch weitere Treffer für das DFB-Team herausspringen können, das offensiv wie defensiv einen starken Auftritt abliefert und den Ungarn – mit Ausnahme weniger Momente – kaum Zugriff auf das Spiel gewährt. Wenn die Gäste aber mal vor dem Tor sind, wird’s oft gefährlich: So musste Manuel Neuer gleich mehrfach stark eingreifen (1./26.) und profitierte von einer Abseitsstellung von Roland Sallai (45.+2). In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45.+2 Min Ein Freistoß von Szoboszlai fliegt scharf in den Strafraum hinein, dort verlängert ein ungarischer Kopf an den zweiten Pfosten. Neuer pariert dort glänzend, doch Sallai steht richtig und staubt aus kurzer Distanz ab. Einzig der Schiedsrichter trübt die Freude der Gäste: Sallai stand bei der Kopfballverlängerung knapp im Abseits. Das Tor zählt nicht.

45.+2 Min Tor für Ungarn! Sallai trifft zum vermeintlichen 1:1 – doch der Treffer zählt nicht!

Roland Sallai bezwingt Manuel Neuer zum ersten Mal. Der Treffer zählt aber nach VAR-Eingriff nicht. Abseits! picture alliance/dpa Roland Sallai bezwingt Manuel Neuer zum ersten Mal. Der Treffer zählt aber nach VAR-Eingriff nicht. Abseits!

45.+1 Min Zwei Minuten werden nachgespielt und es gibt wegen Reklamierens eine weitere Gelbe Karte, diesmal gegen die ungarische Bank.

45. Min Musiala! Der Youngster, der abermals ein bärenstarkes Spiel macht, setzt sich gegen zwei Ungarn durch und trifft aus 18 Metern nur das Außennetz. Das war gefährlich.

44. Min Auch die UEFA feiert auf ihren offiziellen Social-Media-Accounts der EURO 2024 bereits den starken deutschen Keeper – und zwar als „ManWall Neuer“.

43. Min Sowohl offensiv als auch defensiv kommt das DFB-Team von Minute zu Minute besser in die Partie. Ungarn hat jetzt kaum noch einen Stich, bewegt sich nur noch am und um den eigenen Strafraum herum.

41. Min Fast ein Eigentor! Varga fälscht einen deutschen Eckstoß – wie könnte es auch sonst sein – aufs eigene Tor ab. Der Ball streicht knapp rechts am Pfosten vorbei.

40. Min Fünf Minuten noch bis zur Pause. Deutschland ist in dieser Phase dem zweiten Treffer näher als die Ungarn dem Ausgleich.

38. Min Stark von Musiala, der gleich drei Gegenspieler im Strafraum austanzt. Der vierte Ungar wird dann zu viel und stoppt ihn, ehe er abschließen kann.

37. Min Wirtz spielt sich auf dem linken Flügel ganz stark durch und flankt halbhoch in die Mitte. Dort lauert Havertz, doch Orban köpft in höchster Not zur nächsten Ecke.

35. Min Es bewährt sich, dass die deutsche Elf Standardsituationen trainiert hat. Die zahlreichen Ecken, die in die Mitte fliegen, haben immer wieder andere Varianten und sind oft gefährlich.

33. Min Es ist jetzt wieder dasselbe Bild wie beim 1:0. Die Deutschen haben den Ball, Ungarn steht tief und wartet ab. Die DFB-Auswahl ist die dominierende Mannschaft in der ersten halben Stunde, auch wenn die Gäste stets gefährlich sind bei schnellen Gegenstößen.

32. Min Nach dieser etwas wilden Phase hat Deutschland die Partie wieder etwas beruhigen können, der ganz großen Druck der Ungarn ist vorerst wieder abgeflacht. Das tut dem DFB-Team spürbar gut.

30. Min Derweil machen sich gleich fünf deutsche Spieler auf zum Warmlaufen. Das muss nicht unbedingt etwas bedeuten, aber Nagelsmann könnte in der Halbzeit bereits erste kleine Anpassungen vornehmen.

29. Min Ungarn dreht auf. Kerkez nimmt Tempo auf der linken Seite auf und findet Szoboszlai im Zentrum, der die Kugel mit einem Kontakt mitnimmt und dann abschließt. Tah wirft sich in den Schuss und klärt in höchster Not.

27. Min Weil er nach seiner Behandlung zu früh aufs Feld läuft, sieht Rüdiger nun die Gelbe Karte. Das ist die klare Maßgabe: Erst das Feld betreten, wenn es vom Schiedsrichter erlaubt ist. Das war nicht der Fall und wird geahndet.

26. Min Riesentat von Neuer! Szoboszlai bringt einen Freistoß aus 20 Metern halblinker Position platziert aufs Tor, Neuer springt ab – und lenkt den Ball ganz stark aus dem Winkel um den Pfosten. Im Nachfassen hat er die Kugel dann sicher. Eine Glanzparade!

Freistoß von Dominik Szoboszlai: Doch Manuel Neuer verhindert den Ausgleich. IMAGO / HMB-Media Freistoß von Dominik Szoboszlai: Doch Manuel Neuer verhindert den Ausgleich.

24. Min Jetzt ist es amtlich: Das Tor zählt! Deutschland führt!

23. Min Der Treffer wird noch mal überprüft, ob Gündogan möglicherweise ein Foul an Orban begangen hat.

22. Min Deutschland führt mit 1:0! Orban stolpert im eigenen Strafraum über seine eigenen Füße und kann den Ball nicht behaupten. Gündogan handelt schnell, legt den Ball am Fünfmeterraum gegen den herauseilenden Gulacsi noch mal quer und findet Musiala. Der schließt aufs leere Tor aus zehn Metern wuchtig ab. Fiola steht auf der Linie, kann den Ball aber nicht mehr klären.

22. Min Tor für Deutschland! Musiala trifft zum 1:0!

Jamal Musiala trifft aus wenigen Metern zur 1:0-Führung. imago/Jan Huebner Jamal Musiala trifft aus wenigen Metern zur 1:0-Führung.

21. Min Das Tempo aus den Anfangsminuten hat etwas nachgelassen, weil sich Ungarn etwas mehr hinten reinstellt und die deutsche Auswahl kommen lässt.

19. Min Gündogan, Musiala und Wirtz kombinieren sich mehr und mehr durchs Zentrum, oft ist aber der letzte Pass auf Havertz in die Spitze zu unpräzise.

18. Min Deutschland hat ein klares Übergewicht an Ballbesitz und sucht vergeblich die Lücke in der ungarischen Defensive. Immer wieder sollen es schnelle Kombinationen sein, die zumeist aber noch nicht ganz perfekt zu Ende gespielt werden.

16. Min Dárdai leistet sich einen Fehlpass in der Vorwärtsbewegung, Kroos fängt die Kugel ab. Über Wirtz und Musiala geht es schnell über die linke Seite, die Flanke aber wird abermals nur zur Ecke abgelenkt.

15. Min Nicht nur im Stadion, sondern auch davor scheint die Stimmung ganz gut zu sein. Einer ist der große Social-Media-Star und wird zahlreich auf Videos verlinkt und geteilt: der DFB-Fan, der mit dem Saxofon in Stuttgart unterwegs ist.

13. Min So langsam hat Deutschland ins Spiel gefunden und wird stärker. Beide Teams liefern sich bis hierhin eine für den neutralen Zuschauer sehr lebhafte und unterhaltsame Begegnung.

12. Min Gute Eckball-Variante von Kroos, der den Ball mit Unterschnitt auf den zweiten Pfosten bringt. Dort nimmt ihn Andrich direkt, aber der Versuch wird gerade noch so entscheidend abgefälscht. Nächste Ecke.

11. Min Havertz! Der deutsche Angreifer setzt sich im Laufduell im gegnerischen Strafraum klasse gegen Orban durch und schließt aus spitzem Winkel ab, doch Gulacsi pariert ganz stark.

10. Min Die deutsche Abwehr hat alle Hände und Füße voll zu tun in dieser Anfangsphase. Immer wieder muss Mittelstädt auf der linken Seite ins Duell mit Sallai.

8. Min Der Eindruck aber bestätigt sich schon nach wenigen Augenblicken: Ungarn hat in der Offensive ganz anderes vor als Schottland, das im gesamten Spiel weniger gefährlich war als die Ungarn bereits in diesen ersten Minuten.

7. Min Bolla probiert es auf der Gegenseite aus der zweiten Reihe, doch Mittelstädt kann zur ersten Ecke für die Gäste klären. Die bringt nichts ein.

5. Min Wirtz zieht von der rechten Seite in die Mitte, trifft die Kugel an der Strafraumkante aber nicht richtig. Der Flachschuss ist zu harmlos und zu unplatziert und damit keine Gefahr für Gulacsi.

4. Min Beide Teams geben hier direkt das Tempo vor: Es soll schnell und erfrischend nach vorne gehen. Anders als die Schotten vor fünf Tagen agieren die Ungarn diesmal viel offensiver.

3. Min Rüdiger spielt Havertz mit einer Flanke aus dem Halbfeld an, doch der deutsche Angreifer zögert am Strafraum zu lange und verliert den Ball gegen zwei Gegenspieler.

1. Min Riesenchance für Ungarn nach 17 Sekunden! Nach einem Ballverlust in der deutschen Defensive und einer leichten Unsicherheit von Kimmich, der zu kurz auf Neuer zurückspielt, reagiert der DFB-Keeper schnell und ist mit einem riskanten Manöver einen Schritt vor Sallai am Ball.

Nicht einmal eine MInute gespielt: Manuel Neuer klärt in höchster Not. Imago / Shutterstock Nicht einmal eine MInute gespielt: Manuel Neuer klärt in höchster Not.

1. Min Die Partie in Stuttgart läuft – los geht’s!

Anpfiff!

Die Nationalhymnen sind gesungen, die Seitenwahl ist abgeschlossen – und Fans, Spieler und Verantwortliche sind heiß auf die Partie. Alles ist angerichtet fürs deutsche EM-Spiel Nummer zwei!

Die Mannschaften laufen ins Stadion ein und die Stimmung in Stuttgart ist prächtig. Die Deutschen wirken entschlossen, den nächsten Schritt ins Achtelfinale zu gehen.

Zu „Sweet Caroline“ wehen die deutschen Anhänger hier in Ungarn schwarze, rote und goldene Fähnchen hoch und bilden so eine gigantische Deutschland-Flagge. Eine sehr sehenswerte Choreographie.

Im Fanblock der Ungarn befindet sich auch einer, der in Deutschland bestens bekannt ist: Pál Dárdai, früherer Hertha-Trainer, dessen Sohn heute in der Startelf steht, hat sich unter die ungarischen Fans im Gästeblock gemischt.

Die deutschen Fans haben sich in Stuttgart schon einmal kräftig auf die Partie eingestellt. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie tausende Anhänger in Richtung Stadion und zu den Public Viewings marschieren.

Ungarn schickt dieses Team ins Rennen: Gulacsi – Fiola, Orban, Dárdai – Bolla, Nagy, Schäfer, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga

Wenig überraschend ist das DFB-Team in derselben Formation aufgestellt wie beim Eröffnungsspiel. Das hatte Bundestrainer Nagelsmann ja bereits im Vorfeld angekündigt.

Die Aufstellung ist da! Bundestrainer Nagelsmann setzt auf diese Startelf: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Andrich, Kroos – Gündogan – Musiala, Wirtz – Havertz