Auch Heinz Strunk ist dabei: Das neue Schmidt-Podcast-Festival

Angela Merkel hatte einen, Luisa Neubauer hat einen – und die MOPO hat gleich mehrere: Podcasts sind das Ding, wenn es um gute Unterhaltung geht. Kein Wunder, dass die Schmidt-Theater – seit Jahrzehnten Entertainment-Experten – jetzt ein eigenes Podcast-Festival auf die Bühne bringen.

Was für ein Boom! Mehr als die Hälfte der Deutschen (59 Prozent) hat laut einer aktuellen Studie schon Podcasts gehört. Und für knapp ein Drittel (27 Prozent) gehört das Format fest zum Alltag. Wissen, Spaß und gute Gespräche – das gefällt den Leuten. Einziger Nachteil? Dass man manchmal gerne näher dran wäre an den (teils berühmten) Menschen. Genau das bietet jetzt das „Schmidt-Podcastfestival“.

Zum Start am 6. April (19 Uhr) talkt ein Promi: Pop- und TV-Star Oli P. trifft in „Ich hab dich trotzdem lieb“ auf Andreas O. Loff. Ersterer ein sportlicher Veganer, dem Familie über alles geht, Letzterer Fleisch-Fan, Einzelgänger, Lebenskünstler. Könnte sein, dass sie sich ein bisschen in die Haare kriegen – spannend!

Podcast „Ich hab dich trotzdem lieb“ mit Andreas O. Loff (l.) und Sänger Oli P.

Auch am Tag drauf (7.4., 19.30 Uhr) geht es um – vermeintliche – Gegensätze: Die Comedians Thomas Nicolai (Ossi) und Hennes Bender (Wessi) präsentieren ihren Podcast „Blühende Landschaften“ im Crossover mit „Drückste mal record?“ von Komikerin Martina Brandl (Wessi) und ihrem Mann, dem Musiker Martin Rosengarten (Ossi).

Am 8. April kommen die Kölner Stand-up-Komiker Jan van Weyde und David Kebekus. Über den jeweils anderen sagen sie: „Der ist dat Gegenteil von mir!“ – und finden in „Lass hör’n“ (20 Uhr) dann doch wieder zusammen. Also: hoffentlich.

Der Samstag (9.4., 20 Uhr) gehört den „Kiezmenschen“: Wiebke Bromberg und Marius Röer, das Team hinter dem erfolgreichen MOPO-Podcast, laden sich zwei Talk-Paare ein, die so richtig aus dem Nähkästchen plaudern: Heinz Strunk trifft auf Kiez-Wirt Sascha Nürnberg („Zum Goldenen Handschuh“). Beide waren auch schon im „Kiezmenschen“-Podcast zu Gast (hier geht’s zur Folge mit Heinz Strunk, hier zu der Folge mit Sascha Nürnberg) Und Latex-Experte Max Kuhl spricht mit seiner Kollegin Julia Wiegandt über Fetisch-Partys und Playrooms (hier der Podcast mit Max Kuhl).

Zum Finale (10.4., 19 Uhr) präsentiert Schmidtchen-Hausherr Henning Mehrtens „S wie Schmidt – Der Schmidt-Theater-Pocast“. Die Gästeschar wird illuster – ist schließlich die 50. Folge, die dann live vor Publikum aufgezeichnet wird!

Schmidtchen-Hausherr Henning Mehrtens präsentiert seinen Podcast „S wie Schmidt“ – und zeichnet die 50. Folge vor Publikum auf.

Schmidtchen: 6.-10.4., Mi/So 19 Uhr, Do 19.30 Uhr, Fr/Sa 20 Uhr, Tickets für 18-25 Euro (plus 2 Euro Systemgebühr pro Karte) gibt’s hier