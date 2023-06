Am Badestrand: So verhalten Sie sich richtig

Der tödliche Badeunfall in Timmenorfer Strand hat wieder einmal verdeutlicht, welche Gefahren vom Meer und seinen Kräften mitunter ausgehen. Um Badegäste auf diese Gefahren hinzuweisen, werden Strandabschnitte mit Flaggen versehen. Doch längst nicht allen Schwimmern ist bewusst, was sie bedeuten. Deshalb aufgepasst! Diese Infos könnten einmal Leben retten.

Viele Strände an der Nord- und Ostsee werden von Rettungsschwimmern des DLRG bewacht. Jene Badestellen, die beobachtet werden, sind in der Regel durch verschiedenfarbige Flaggen gekennzeichnet. Doch was zeigen sie an und wie verhalte ich mich richtig? Hier eine Übersicht:

Bei allen Flaggen gilt es zu beachten, dass immer nur der Strandabschnitt zwischen zwei Flaggen bewacht wird.

DLRG

Rot-gelbe Flagge: Baden und Schwimmen ist ohne Gefahr möglich, dazu sind Rettungsschwimmer im Einsatz.

Gelbe Flagge: Die gelbe Flagge weist auf gefährliche Bedingungen hin. Nur geübte Schwimmer sollten jetzt raus ins Wasser. Für Kinder, Senioren und Schwimmanfänger ist es zu riskant.

Rote Flagge: Bei starker Strömung, Wellengang oder bei Wasserverschmutzung wird die rote Flagge gehisst. Weder Schwimmen noch Baden ist gestattet, ins Wasser zu gehen ist jetzt lebensgefährlich. Das gilt selbst für den geübtesten Schwimmer.

Schwarz-weiße Flagge: Diese Flagge markiert einen Wassersportbereich, wo sich Surfer, Segler oder Jetskifahrer tummeln. Auch hier ist das Schwimmen verboten.

Grüne Flagge: Eine inoffizielle Flagge ohne Bedeutung. Halte bitte Ausschau nach einer rot-gelben Flagge

Auch den mündlichen Anweisungen der Rettungsschwimmer ist unbedingt Folge zu leisten. Sie kennen ihren Strandabschnitt am besten und erkennen Gefahren in aller Regel schneller als man selbst.

Trotz Bewachung sollten Kinder niemals ohne Beaufsichtigung der Eltern im oder am Wasser spielen. (doe)