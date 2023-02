Nach Trennung: Sylvie Meis zeigt sich auf Instagram mit einem anderen Mann

Gerade erst verkündeten Sylvie Meis und Noch-Ehemann Niclas Castello ihre Trennung, schon posiert die 44-Jährige mit einem anderen Mann in Tulum (Mexiko). Dabei sahen Meis und Castello noch zu Silvester so glücklich auf den Malediven aus.

Ihre Liebe hatte 2019 begonnen – auf der Hochzeit der gemeinsamen Freundin, Model Barbara Meier in Venedig. Nur ein Jahr später schritten Meis und Castello selber vor den Traualtar und feierten eine Glamour-Hochzeit der Superlative in Florenz.

Zweieinhalb Jahre später ist nun alles aus: „Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen“, hieß es in einem gemeinsamen Statement, über das am Sonntag zunächst die „Bild“ berichtet hatte. „Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind.“

Trotz der Trennung von dem Mann, den sie der Bild gegenüber einmal als „den Richtigen“ bezeichnete, zeigt sich Sylvie Meis auf den Bildern von ihrem Instagram-Account in sehr guter Laune. Zugegeben, sie ist auch an einem offenbar sehr schönen Urlaubsort, am Strand und unter Palmen, in Tulum in Mexiko. Aber kann es nur daran liegen, dass sie so fröhlich scheint?

Auf dem Bild, das sie am Sonntag auf Instagram postete, steht sie in einem Abendkleid offenbar in einem Strandrestaurant, neben ihr ein braungebrannter Mann. Wer ist dieser Mann, mit dem sie schon so vertraut scheint und gemeinsam Urlaub macht? Hat sie schon einen Neuen?

Ein Blick auf seinen Instagram-Account zeigt ein noch kuscheligeres Bild der beiden. Hier sieht man sie am Pool, Sylvie Meis sitzt quasi auf seinem Schoß.

André Borchers ist ein Mode-Manager und offenbar schon seit sehr langer Zeit ein Freund und Vertrauter von Sylvie Meis. Er war sogar auf ihrer Hochzeit mit Niclas Castello. Fotos erzählen eben oft nur die halbe Wahrheit.

Möglicherweise braucht Sylvie Meis nach der Trennung – wie die meisten von uns in so einem Fall – einfach gute Freunde um sich herum.