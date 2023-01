Sie ist eines der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands: Sylvie Meis saß in der Jury von „Das Supertalent“ und moderierte die RTL-Erfolgsshow „Let‘s Dance“. Sie ist ein gefragtes Model und kreiert eigene Mode. Da vergisst man fast, wie die Niederländerin früher eigentlich bekannt geworden ist – als damalige Spielerfrau von Fußballprofi Rafael van der Vaart. Seit fast 20 Jahren lebt die 44-Jährige schon in Hamburg. Und kennt sich auch in der hiesigen Gastro-Szene bestens aus. Sylvie Meis hat der MOPO verraten, in welchen Restaurants sie am liebsten essen geht und was sie dort bestellt.

Sie ist eines der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands: Sylvie Meis saß in der Jury von „Das Supertalent“ und moderierte die RTL-Erfolgsshow „Let‘s Dance“. Sie ist ein gefragtes Model und kreiert eigene Mode. Da vergisst man fast, wie die Niederländerin früher eigentlich bekannt geworden ist – als damalige Spielerfrau von Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart. Seit fast 20 Jahren lebt die 44-Jährige schon in Hamburg. Und kennt sich auch in der hiesigen Gastro-Szene bestens aus. Sylvie Meis hat der MOPO verraten, in welchen Restaurants sie am liebsten essen geht und was sie dort bestellt – von italienisch über französisch bis hin zu japanisch.

Massimo Benincasa leitet das Ristorante il Cantuccio. Marius Roeer Massimo Benincasa leitet das Ristorante il Cantuccio.

Ristorante il Cantuccio

Italienische Gourmet-Gerichte kommen im Il Cantuccio auf den Tisch. Auf der Karte von Inhaber und Küchenchef Strato Cotugno stehen Pasta, Fleisch und Fisch. Die Atmosphäre ist edel, aber trotzdem gemütlich. Sylvie Meis isst hier am liebsten Fisch und Gemüse. Wie zum Beispiel das Kabeljaufilet mit Tomatensoße, Oliven und Kapern (37,50 Euro) oder das Thunfisch-Sashimi im Sesammantel mit Avocado (38,50 Euro).

Eppendorfer Landstraße 36 (Eppendorf), Mi-Fr 12-15 Uhr, 18-24 Uhr, Sa & So 13-24 Uhr, Tel. (040) 69 69 14 95, www.il-cantuccio.de

La Bruschetta: Sandro Convertino serviert seinen Gästen eine Trüffel-Pizza. Die isst auch Sylvie Meis bei ihm am liebsten. Marius Roeer La Bruschetta: Sandro Convertino serviert seinen Gästen eine Trüffel-Pizza. Die isst auch Sylvie Meis bei ihm am liebsten.

La Bruschetta

Seit mehr als 25 Jahren betreibt Gastronom Sandro Convertino sein italienisches Lokal in Winterhude und hat viele Promis als Stammgäste gewinnen können – wie auch Lotto King Karl oder Til Schweiger. Sylvie Meis schätzt hier vor allem die „fantastischen Mitarbeiter“. Und: „Mein Lieblingsgericht im La Bruschetta ist die Trüffel-Pizza“, sagt sie. Die kleine Pizza kostet 15,90 Euro, die große 20,90 Euro. Außerdem serviert Convertino hier Doradenfilet auf Grillgemüse (25,90 Euro) oder Tagliatelle mit Steinpilzen (17,90 Euro).

Dorotheenstraße 35 (Winterhude), Mo-So 11-0 Uhr, Tel. (040) 27 66 61, www.labruschetta.de

Im Henriks bestellt Sylvie Meis gern Fisch und Gemüse – wie zum Beispiel das Thunfisch-Steak. Marius Roeer Im Henriks bestellt Sylvie Meis gern Fisch und Gemüse – wie zum Beispiel das Thunfisch-Steak.

Henriks Bar & Restaurant

Spitzenkoch Claas-Henrik Anklam war früher Küchenchef im „Landhaus Scherrer“, betreibt seit 2006 das „Tarantella“ in der Neustadt und hat vor zehn Jahren das „Henriks“ an der Moorweide eröffnet. Dort präsentiert er einen Mix aus asiatischer, mediterraner und regionaler Küche. Im Fokus: hochwertige Fisch- und Fleischgerichte. Auch hier bestellt Sylvie Meis am liebsten Fisch und Gemüse. Auf der Karte: Lachsfilet vom Grill mit Grünkohl und Senfsoße (36 Euro) oder Thunfisch-Steak mit Avocado-Kartoffelpüree und Nussbutter (44 Euro).

Tesdorpfstraße 8 (Rotherbaum), Mo-So 12-23 Uhr, Tel. (040) 28 80 842 80, www.henriks.cc

Die Marsbar ist ein beliebter Promi-Treffpunkt. Auch die Moderatorin ist hier seit vielen Jahren Stammgast. Marius Roeer Die Marsbar ist ein beliebter Promi-Treffpunkt. Auch die Moderatorin ist hier seit vielen Jahren Stammgast.

Marsbar

Die Marsbar im ehemaligen Pförtnerhaus am Straßenbahnring ist ein beliebter Promi-Treffpunkt. Auch Sylvie Meis ist hier schon seit vielen Jahren Stammgast. An der Bar können die Gäste in die offene Küche schauen und Wein trinken. Im Restaurant-Bereich gibt‘s eine eher kleine Auswahl an Gerichten. „Mein Favorit ist der Salat mit Garnelen oder Teriyaki-Lachs“, sagt Sylvie Meis zur MOPO. Der Ceasar Salad wird mit Romana Salat, Tomaten, Parmesan, Croutons und gerösteten Mandeln serviert (mit Garnelen 18,50 Euro, mit Lachs 17,50 Euro).

Straßenbahnring 2 (Hoheluft-Ost), Mo-Fr 12-24 Uhr, Sa 10-24 Uhr, Tel. (040) 46 00 99 50, www.marsbar.de

Das Luxus-Design-Hotel Tortue hat gleich drei eigene Restaurants – eines davon ist die Brasserie. Marius Roeer Das Luxus-Design-Hotel Tortue hat gleich drei eigene Restaurants – eines davon ist die Brasserie.

Brasserie Tortue

Das Luxus-Design-Hotel Tortue hat gleich drei eigene Restaurants – eines davon ist die Brasserie. Dort gibt es authentische französische Speisen zum Frühstück, Mittag- und Abendessen. Sylvie Meis orientiert sich an der „Poissons“-Rubrik auf der Karte: Filet vom isländischen Kabeljau mit Winterkohl und Kürbisstampf oder gebratenes Wolfsbarschfilet mit Selleriecrème und Brokkoli gibt’s abends für jeweils circa 40 Euro. Mittags sind die Preise günstiger.

Stadthausbrücke 10 (Neustadt), Frühstück: Mo-Fr 7-11 Uhr, Sa-So 7-13 Uhr. Lunch: Mo-Fr 12-15 Uhr. Dinner: Mo-Fr 15-22 Uhr, Sa & So 14-22 Uhr, Tel. (040) 33 44 14 00, www.tortue.de

Das GO by Steffen Henssler: Store-Manager Niko serviert einen Shiitake Salat. Edamame, Sashimi und Salat bestellt Sylvie Meis hier am liebsten. Marius Roeer Das GO by Steffen Henssler: Store-Manager Niko serviert einen Shiitake Salat. Edamame, Sashimi und Salat bestellt Sylvie Meis hier am liebsten.

GO by Steffen Henssler

Wenn Sylvie Meis mal nicht das Haus verlassen will, ordert sie Sushi und andere japanische Speisen beim Lieferservice von Steffen Henssler – dem Hamburger Fernsehkoch und Fisch-Profi. „Bei ihm mag ich am liebsten die Edamame, das Sashimi und die Salate“, so Meis. An Salaten stehen unter anderem ein „Crispy Shiitake Salat“ auf der Karte (21 Euro). Sechs Stück Sashimi kosten zwischen 14 und 24 Euro. Wer lieber vor Ort essen möchte, kann aber auch Hensslers Restaurant „GO“ an der Rothenbaumchaussee besuchen.

Lieferservice: Lagerstraße 17 (St. Pauli), Mo-Fr 11.15-22 Uhr, Sa & So 12-22 Uhr, Tel. (040) 45 06 05 40, www.gobysteffenhenssler.com

Restaurant: Rothenbaumchaussee 115 (Rotherbaum), Mo-Fr 12.30-22.30 Uhr, Sa 16-22.30 Uhr, So 18-22 Uhr, Tel. (040) 22 65 949 66