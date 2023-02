Sylvie Meis und Niclas Castello: Ehe-Aus nach knapp drei Jahren

Damit hätte wohl niemand gerechnet. Noch bis vor Kurzem wirkten Sylvie Meis und ihr Ehemann Niclas Castello unzertrennlich, es schien, als habe die 44-Jährige nach diversen Liebes-Turbulenzen endlich den Richtigen gefunden – doch nun ist alles aus. Das Ex-Paar bestätigte die Trennung.

„Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen“, so die Moderatorin und der Künstler gegenüber der „Bild“. Und weiter: „Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind.“ Außerdem hieß es: „Wir bitten um Verständnis, dass wir unsere Privatsphären schützen und daher keine Fragen beantworten werden.“

Trennung bei Sylvie Meis und Niclas Castello

Eine echte Überraschung, denn noch an Silvester sah man die Niederländerin und ihren Nun-Ex-Gatten auf den Malediven turteln – jetzt die Blitz-Trennung. Einmal sagte Meis in einem Bild-Interview: „Tief im Herzen spüre ich, dass er der Richtige für mich ist. Ich fühle mich sicher und aufgehoben an Niclas’ Seite“ – und auch sonst wirkte das Paar bis zuletzt bis über beide Ohren verliebt.

Ihre Liebe hatte 2019 begonnen – auf der Hochzeit der gemeinsamen Freundin Model Barbara Meier in Venedig. Nur ein Jahr später schritten Meis und Castello selber vor den Traualtar und feierten eine Glamour-Hochzeit der Superlative in Florenz. 2,5 Jahre später ist nun alles aus – und die Moderatorin wieder Single. (alp)