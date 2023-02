Ernster Hintergrund: „Höhle der Löwen“-Investorin kündigt Show-Pause an

Judith Williams gehört zu den beliebtesten Gesichtern der Start-up-Show „Die Höhle der Löwen“. In den kommenden zwei Staffeln müssen Fans allerdings auf die 51-Jährige verzichten: Wegen der Krebserkrankung ihrer Mutter verlässt sie das Format vorerst. Auch auf anderen Jury-Plätzen gibt es Veränderungen.

Seit 2014 schickt Vox regelmäßig Gründer:innen in „Die Höhle der Löwen“. In diesem Frühjahr zeigt der TV-Sender bereits die 13. Staffel der Sendung. Judith Williams war bisher als einzige Investorin stets Teil der Jury. In den Staffeln 14 und 15, die voraussichtlich im Herbst 2023 und Frühjahr 2024 laufen, pausiert die 51-Jährige erstmals längerfristig.

DHDL: „Löwin“ Judith Williams verlässt Vox-Show

Ihren Abgang kündigte Judith Williams selbst bei Instagram an: „Wir alle haben so um Mama gekämpft und uns gleichzeitig von Papa verabschieden müssen. Und dann schließt du Frieden und weißt, es war seine Zeit. Mamas Zeit ist es noch nicht. Gibt es also einen schöneren Grund um bei DHDL zu pausieren, als Seite an Seite für seine Mutter da zu sein?“

Laut Vox sei Williams‘ Mutter an Lungenkrebs erkrankt. Im Januar starb zudem der Vater der 51-Jährigen. Sie wolle sich nun mehr Zeit für ihre Familie nehmen.

Vor rund zwei Wochen hatte bereits Nico Rosberg (37) verkündet, kein TV-„Löwe“ mehr zu sein. Der Formel-1-Weltmeister von 2016 wolle sich in Zukunft auf die verschiedenen Start-ups konzentrieren, in die er schon investiert hat. „Einmal Löwe, immer Löwe – vielleicht stößt er in einer der folgenden Staffeln ja auch nochmal zum Löwen-Rudel dazu“, teilte Vox mit.

Medienberichten zufolge ist auch Georg Kofler (65) nicht mehr Teil der „Höhle der Löwen“-Investor:innen. Der Südtiroler teilte sich zuletzt einen Platz mit Ralf Dümmel (56).

DHDL: Ersatz für Judith Williams ist noch unklar

Wo Plätze frei sind, nehmen auch neue Investor:innen Platz: So soll Unternehmer Tillman Schulz (33) die „Löwen“-Jury bereits ab diesem Frühjahr verstärken. Ab Staffel 14 soll Tijen Onaran (37), die sich als Beraterin und Unternehmerin stark den Themen Diversität und Gleichberechtigung widmet, zum Team gehören.

Das erfuhr das Magazin „Gründerszene“ Anfang Februar aus Insider-Kreisen. Onaran und Vox wollten das nicht kommentieren – der TV-Sender hält sich bei Spekulationen um die Besetzung traditionell bedeckt.