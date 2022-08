Sender Vox trifft Entscheidung: Bleibt Ralf Dümmel TV-Löwe?

Wenn es bei „Mr. Regal“ „dümmelt“, sitzt regelmäßig ein großes Publikum vor den Fernsehern der Republik. Seit 2016 ist Unternehmer Ralf Dümmel fester Bestandteil der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Nach dem Verkauf seiner DS-Gruppe an seinen Mit-„Löwen“ Georg Kofler im Oktober 2021 blieb offen, ob der Bad Segeberger weiter in der Sendung auftritt. Nun gibt es eine Entscheidung.

In der „Höhle der Löwen“ kämpfen Ralf Dümmel (55, Spitzname „Mr. Regal“) und Georg Kofler (65) regelmäßig um die Gunst der Gründer:innen, die sich in der Sendung präsentieren. Im vergangenen Herbst überraschten die beiden Unternehmer aber mit einem Deal abseits der Vox-Show: Für 220,5 Millionen Euro erwarb Koflers Social Chain AG damals 100 Prozent von Dümmels DS-Gruppe, die in Stapelfeld (Kreis Stormarn) nordöstlich von Hamburg sitzt.

Vox-„Höhle der Löwen“: Dümmel und Kofler bleiben

Dass das Folgen für die Sendung haben würde, war klar. Schließlich können Ralf Dümmel und Georg Kofler nur schwer gegeneinander antreten, wenn sie das gleiche Unternehmen vertreten. Fans können allerdings aufatmen: Dümmel ist auch in der neuen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ dabei. Und auch der Südtiroler Kofler bleibt.

Zum Auftakt am 29. August (20.15 Uhr) dürfen beide TV-„Löwen“ erstmals – und einmalig – gemeinsam als Duo antreten, wie der TV-Sender Vox am Donnerstag mitteilte. In den weiteren Folgen wechseln sich Ralf Dümmel und Georg Kofler jeweils ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Frank Plasberg hört bei „Hart aber fair“ auf – dieser Hamburger wird sein Nachfolger

Unter den weiteren TV-„Löwinnen“ und „Löwen“ tummeln sich erneut Unternehmer Carsten Maschmeyer (63), Beauty-Expertin Judith Williams (50), Orthomol-Chef Nils Glagau (46) und Ex-Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg (37). Als Gast-„Löwin“ mischt außerdem die Influencerin Diana zur Löwen (27) mit.