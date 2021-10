Mit dem Verkauf seines Konsumgüter-Imperums DS Produkte sorgte Ralf Dümmel am Dienstag für großes Aufsehen. Künftig gehört das Unternehmen aus Stapelfeld (Kreis Stormarn) ausgerechnet zur Social Chain AG seines TV-Kollegen Georg Kofler. Bleiben die beiden Investoren auch nach dem Deal Teil der „Höhle der Löwen“?

220,5 Millionen Euro lässt sich Kofler die Übernahme kosten. Für Dümmel, der dem neuen Konstrukt als Vorstand erhalten bleibt, ein bewegender Abschluss. „Jetzt heiratet das Baby“, erklärte der 54-Jährige auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstagmittag. Wer aber kümmert sich in Zukunft um die Vox-Show, in der die beiden Unternehmer bisher gegeneinander antraten?

„Höhle der Löwen“: Kofler lässt Dümmel den Vortritt

„Wir beide lieben die ‚Höhle der Löwen‘“, sagte Ralf Dümmel. Er sei optimistisch, dass die Unternehmer, der TV-Sender Vox und die Produktionsfirma Sony eine Lösung finden. „Eine ‚Höhle der Löwen‘, ohne dass es dümmelt, ist nicht vorstellbar“, stellte Georg Kofler klar. Der 64-Jährige würde seinem Geschäftspartner im Zweifel den Vortritt lassen – er sei eben „mit Abstand der beliebteste und aktivste ‚Löwe‘“. Dass beide weiterhin nebeneinander in der Sendung auftreten, könne er sich nicht vorstellen.

Die Idee, sich geschäftlich zu verbinden, sei beiden – na klar – während der Dreharbeiten zur TV-Gründershow gekommen. Bei einigen Deals hätten sie unbeabsichtigt so „komplementär argumentiert“, als hätten sie sich zu einem gemeinsamen Investment verabredet, berichtete der Südtiroler Kofler.

Auch einigen Gründer:innen sei das aufgefallen und wollten sowohl Kofler als Dümmel als Investoren, weil diese sich eben „ideal“ ergänzten. So begann schließlich die Verhandlungen über die Übernahme der DS Gruppe durch die Social Chain AG, die, so Kofler, „ungewöhnlich rasch“ verliefen.

Vox: Noch keine Entscheidung über Verbleib der „Löwen“

Die kommende Frühjahrsstaffel der „Höhle der Löwen“ ist indes schon längst im Kasten. Auswirkungen des Kofler-Dümmel-Deals würde das Publikum also frühestens im Herbst 2022 sehen. Eine Entscheidung dazu steht seitens Vox allerdings noch aus.

„Wir gratulieren unseren Löwen zu diesem Deal! Für die aktuelle Staffel und die kommende Frühjahrsstaffel ‚Die Höhle der Löwen‘ bei Vox, die bereits aufgezeichnet wurden, ändert sich dadurch nichts. Wie es danach mit ‚Die Höhle der Löwen‘ weitergeht, werden wir wie immer mit allen Beteiligten zu einem späteren Zeitpunkt in Ruhe besprechen“, teilte ein Sprecher des Fernsehsenders auf MOPO-Nachfrage mit.