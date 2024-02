Dschungelcamp: Fake-Vorwürfe, Wäsche-Zoff, Feuer-Date – und dieser Star fliegt raus

Tag 14 im Dschungelcamp: Mal wieder steht die Liaison von Leyla und Mike im Vordergrund des Busch-Geschehens – am Lagerfeuer kommen sich die beiden näher. Gegen einen Mitcamper werden heftige Fake-Vorwürfe erhoben, nach der Dschungelprüfung fließen die Tränen – und ganz am Ende der Donnerstags-Ausgabe der RTL-Show heißt es wieder: Abschied nehmen.

Zoff im Dschungel: Die Wäscheleine ist voll, deshalb trocknen einige Stars ihre Klamotten am Lagerfeuer – das ist allerdings verboten. Deshalb ermahnt Schauspieler Felix Reality-Sternchen Kim, weil er wegen des Regelverstoßes eine Bestrafung befürchtet.

RTL-Dschungelcamp: Zoff um Wäsche am Lagerfeuer

Auch Fabio warnt vor Konsequenzen – der Busch-Liebling redet zusammen mit Leyla auf Influencer Twenty4Tim ein, der seine Wäsche am Feuer trocknet. „Ach Leute, alles gut. Wir müssen uns doch jetzt wegen so einem Thema nicht anmachen“, weicht der Kölner aus.

Twenty4Tim sorgt auch im weiteren Verlauf der Sendung für Ärger. Immer und immer wieder betont er, dass er bald einen neuen Song veröffentlichen wird – vor seinen Mitcampern prahlt er, wie erfolgreich sein Parfum sei und wie viele Follower er habe.

Fabio lästert los: „Tim ist hier für Promotion, finanziell hat er das nicht nötig. Eine Promotour. Mit Vorsicht zu genießen.“ Und auch Felix lässt kein gutes Haar an dem jungen Influencer: „Tim nutzt den Dschungel, um seine Reichweite zu vergrößern. Wir machen das zwar alle, seien wir mal ehrlich. Aber ich frage mich: Wie tickt Tim? Bei ihm ist vieles geplant.“

Ob wohl auch die Liaison zwischen Mike und Leyla geplant war? Das wissen wohl nur sie selber. Auf jeden Fall vergeht kein Tag, an dem sich Kim nicht über die beiden aufregt. Leyla sei nicht Mikes Typ, sie sei auch schon mit irgendeinem anderen Reality-Show-Kandidaten zusammen gewesen, meckert Kim.

„Ich brauche mich da nicht einmischen“: Fabio genervt von Kim

Fabio ist – so wie wohl die meisten Dschungelcamp-Zuschauer – genervt von Kims Lästereien: „Ich habe gar keine Lust darauf, dieses Leyla-Mike-Thema mit ihr zu besprechen. Ich bin Außenstehender, ich brauche mich da nicht einmischen.“

Kim verfolgt wohl auch mit großem Interesse die Nachtwache von Mike und Leyla. Zwar tut sie so, als würde sie schlafen – aber von Zeit zu Zeit schlägt sie die Augen auf. Die beiden Turteltauben lassen sich davon nicht stören und lernen sich am Lagerfeuer besser kennen. Leyla kichernd: „Vielleicht kommt ja irgendwann jemand, wo ich denke, es lohnt sich!“ Mike: „Wird bestimmt kommen! Schauen wa ma…“

Gut, ein bisschen romatischer hätte Mikes Antwort schon ausfallen können – Leyla ist aber trotzdem hin und weg von dem 31-Jährigen. Im Interview sagt sie später: „Ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn er mich nicht sehr mögen würde. In seinen Augen sieht man Reinheit. Eine ehrliche Seele. Ich würde ihn gerne besser kennenlernen und hoffe, dass auch außerhalb des Camps ein Interesse besteht. Ich finde ihn toll!“

An Tag 13 wurde „Gute Zeite, schlechte Zeiten“-Schauspieler Felix von den Zuschauer:innen aus dem Camp gewählt – eigentlich kein großer Verlust für den Busch, doch „No Angels“-Sängerin Lucy trifft sein Aus hart. Unter Tränen verabschiedet sie sich von dem 41-Jährigen. Gut für die Figur war sein Ausflug in den Dschungel auf jeden Fall: Acht Kilo hat er in den zwei Wochen verloren.

Lucy ist erfolgreich bei der Dschungelprüfung

Wohl jede Folge ein Highlight: Die Dschungelprüfung! Dieses Mal muss Lucy Sterne fürs Team erspielen und dafür in eine riesige, unterirdische Klimaanlage klettern. Dort ist sie natürlich nicht alleine: Kakerlaken, Spinnen, Krokodile, grüne Ameisen und Elektroschocks erschweren die Suche. Am Ende ergattert sie fünf von sechs Sternen und weint vor Glück.

Doch Lucys Laune verschlechtert sich schnell wieder – denn wegen einiger Regelverstöße werden die Luxusartikel einkassiert. Unter anderem haben Leyla und Kim tagsüber geschlafen, Tim ist während der Feuerwache eingepennt.

Am Ende grüßt nochmal das Murmeltier – Kim und Mike fauchen sich mal wieder an. Die selbsternannte „Luxus-Tussi“ macht ihre Ex-Affäre darauf aufmerksam, dass sich seine Gesichtszüge verändert hätten, weil er so abgenommen habe. Mike kontert cool: „Das ist aber nicht der Dschungel, sondern der Stress aus deiner Richtung.“

Dschungelcamp: Dieser Star ist raus

Zum Schluss der Donnerstagabend-Ausgabe des Dschungelcamps heißt es wieder: Abschied nehmen. Reality-TV-Darstellerin Kim Virginia Hartung erhält die wenigsten Stimmen im Zuschauer:innen-Voting und muss das Camp verlassen.

Am Vortag musste „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Schauspieler Felix von Jascheroff gehen, vor ihm waren Ex-Fußballer David Odonkor, Designerin Sarah Kern und „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin Anya Elsner rausgewählt worden. Heinz Hoenig musste das Camp aus gesundheitlichen Gründen verlassen, Cora Schumacher ging freiwillig.

Jetzt noch dabei sind „No Angels“-Sängerin Lucy Diakovska, die Reality-TV-Darsteller:innen Layla Lahouar, Fabio Knez und Mike Heiter sowie Influencer Tim „Twenty4Tim“ Kampmann. Das Finale soll am Sonntagabend bei RTL laufen.