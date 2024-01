„Ich kann nicht mehr“: Tränen-Abschied! So erklärt Cora Schumacher ihr Dschungel-Aus

Das ging schnell – und war ein echter Dschungel-Schock: Cora Schumacher hat die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ schon nach drei Tagen verlassen. In der vierten Folge am Montagabend wurde nun klar, warum sie sich dazu entschlossen hat.

„Schatzi, ich glaub, ich will nach Hause“, sagte Rennfahrerin Cora Schumacher mitten in der Nacht beim gemeinsamen Toilettengang zu ihrem Mitcamper Fabio Knez, wie in der vierten Folge am Montagabend zu sehen war.

Cora Schumacher verlässt Dschungelcamp schon nach drei Tagen

Kurze Zeit später fing sie bitterlich an zu weinen, sagte: „Ich möchte nach Hause. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann das nicht mehr mit dem Qualm, es brennt alles. Ich kann nicht mehr. Ich will jetzt hier raus. Jetzt, jetzt, jetzt! Sofort!“

Es sind wohl vor allem gesundheitliche Gründe, die zu ihrer Entscheidung geführt haben: Vor ihrer Abreise nach Australien hatte die 47-Jährige mit einer langwierigen Corona-Erkrankung zu kämpfen. Nun macht ihr der Rauch des Lagerfeuers im Camp offenbar zu schaffen.

Dschungelcamp: So erklärt Cora Schumacher ihren Abschied

„Ich bin von mir am meisten enttäuscht. Dass mir so eine Covid-Infektion in den Weg kommt. Es ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem ich mir eingestehen muss, dass die Gesundheit an erster Stelle steht und mein Traum hier gerade an dieser Stelle platzt“, sagte Schumacher. Den anderen Show-Teilnehmern erklärte sie: „Ich muss mich von euch verabschieden! Ich muss raus aus dem Lagerfeuer. Es tut mir so leid!“

Cora Schumacher machte in den bisherigen Dschungelcamp-Folgen eigentlich eine gute Figur. Lediglich ihr vereinfachter Einzug ins Camp zusammen mit dem 72-jährigen Schauspieler Heinz Hoenig ließ auf gesundheitliche Probleme schließen: Während Schumacher und Hoenig auf einem Motorrad durch den australischen Dschungel in Richtung Camp gefahren wurden, mussten die anderen Kandidaten eine körperlich anspruchsvolle Prüfung absolvieren.

Auch wenn die Siegesprämie in Höhe von 100.000 Euro jetzt futsch ist, dürfte sich die Kurz-Teilnahme an der Show für die Ex von Ralf Schumacher trotzdem gelohnt haben: Gerüchten zufolge soll Cora Schumacher eine Rekord-Gage bekommen haben. Wie hoch genau der Betrag ist, ist nicht bekannt – es dürfte sich aber um eine hohe sechsstellige Summe gehandelt haben. (elu)