Dschungelcamp: Tränen-Ausbruch, Läster-Attacke, Turtelei – und dieser Star ist raus

Das Dschungel-Camp geht in die nächste Runde: Reality-Star Mike freut sich über eine heitere Nachricht, Influencer Tim hat schlaue Sprüche parat und Schauspieler Felix von Jascheroff teilt aus. Bei der Ekel-Prüfung wird hart gekämpft und nach der Schatzsuche gefeiert – so lief Tag 13 von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“

Es ist kompliziert. Zwischen den beiden Reality-Sternchen Mike und Leyla sprühen die Funken – doch näher kommen sich die beiden nicht. Der Grund: Leyla soll mal eine Liaison mit Mikes Kumpel Eugen gehabt haben. Deswegen hatte Mike Berührungsängste.

Tag 13 im RTL-Dschungelcamp: „Ich mag sie ja und sie hat mir ja auch gesagt, sie mag mich“

Doch das ist jetzt vorbei. In einem Brief hat Eugen nämlich Mike geschrieben: „Go for it!“ Das lässt sich Mike nicht zweimal sagen. „Das ist so befreiend. Ich mag sie ja und sie hat mir ja auch gesagt, sie mag mich“, sagt er. Da bahnt sich also eine Liebschaft an – wie aufregend!

Aufgeregt – so lässt sich auch das Gespräch zwischen Leyla und Kim zusammenfassen. Mal wieder geht es um Mike, und mal wieder werfen sich die beiden manipulatives Verhalten vor. Dschungel-Fans wissen: Leyla und Mike hatten schon bei einer anderem Show Sex vor der Kamera. Die Liaison ist zu Ende, die Beziehung zwischen den beiden angespannt.

Dass Leyla nun an Mikes Seite ist, passt Kim überhaupt nicht: „Du hast mir fünfmal Taktiken vorgeworfen. Ich denke jetzt langsam, dass du selbst manipulativ bist und deswegen so von mir denkst.“ Leyla bleibt cool: „Kim, du weißt genau, dass ich dich einen Scheißdreck interessiere. Dich interessiert nur, dass ich nicht in seiner Nähe bin.“

Leyla Lahouar und Mike Heiter: Ist das der Beginn einer großen Liebe? RTL Leyla Lahouar und Mike Heiter: Ist das der Beginn einer großen Liebe?

Den Zuschauern scheinen die ständigen Streitereien zwischen Leyla und Kim mittlerweile auf die Nerven zu gehen – auf jeden Fall hatte Kim die wenigsten Anrufe und wäre rausgeflogen, wenn Heinz Hoenig nicht aus gesundheitlichen Gründen das Camp verlassen hätte.

„Ich lieb‘ dich!“: Twenty4Tim macht Kim Mut

Kim sucht nun Rat bei Influencer Twenty4Tim, der in der Vergangenheit durch gute Ratschläge und wohlwollende Worte im Camp aufgefallen ist. Tim versichert Kim: „Du bist viel, viel, viel mehr als du denkst. Ich hoffe, egal wie weit du kommst, dass du das für dich mitnimmst. Die Krone kann ich dir im Nachhinein noch aufsetzen und dir eine basteln. Ich lieb‘ dich!“

Emotionale Worte vom Camp-Küken. Doch Felix scheint den Influencer nicht zu mögen. Der „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Schauspieler lästert los und sagt: „Der hat keine eigene Meinung, ist leider ein Mitläufer. Das hat vielleicht mit seinem Alter zu tun, dass er nicht so ganz die Lage checken kann. Ich sehe Tim nicht im Finale.“

Angesichts seiner Millionen Follower dürfte Tim allerdings schon gute Chance auf einen der vorderen Plätze haben. Aber auch Leyla hat eine klare Meinung: „Ich glaube, er hat einfach Angst, hier was falsch zu machen, dass wenn er sich positioniert, er vielleicht nicht so gut ankommt.“

Dschungelprüfung in luftiger Höhe

In der Dschungelprüfung geht‘s für Fabio und Mike hoch hinaus: In zwei Gondeln, die in rund 25 Metern Höhe über dem Dschungel baumeln, wird das Duo in die Luft gehoben.

Dschungelprüfung in luftiger Höhe: Mike Heiter gibt alles. RTL Dschungelprüfung in luftiger Höhe: Mike Heiter gibt alles.

Die beiden bekommen tierischen Besuch in ihren Gondeln: Kakerlaken, Ameisen, Mehlwürmer und Spinnen krabbeln vor sich hin. Am Ende erspielen die beiden drei von sieben Sternen.

Bei der Schatzsuche schlagen sich Leyla und Felix super und tragen die Kiste stolz ins Camp. Dort muss die Frage „Wie viele Konsonanten folgen in dem Wort ,Angstschweiß‘ aufeinander?“ beantwortet werden. Lucy und Tim sind sich sicher, dass die richtige Antwort „acht“ lautet und liegen damit richtig. Zur Belohnung gibt‘s sieben Chipstüten. Na, dann mal guten Appetit!

Dschungelcamp: Dieser Star ist raus

Nachdem wegen des gesundheitsbedingten Abgangs von Heinz Hoenig am Dienstagabend niemand das Dschungelcamp verlassen musste, gab es am Mittwochabend wieder ein Zuschauer:innen-Voting: „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Schauspieler Felix von Jascheroff erhielt die wenigsten Stimmen und musste das Camp daher verlassen. Von den Zuschauer:innen zuvor rausgewählt wurden Ex-Fußballer David Odonkor, Designerin Sarah Kern und „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin Anya Elsner. Cora Schumacher verließ das Camp freiwillig.

Jetzt noch dabei sind „No Angels“-Sängerin Lucy Diakovska, die Reality-TV-Darsteller:innen Kim Virginia Hartung, Layla Lahouar, Fabio Knez und Mike Heiter sowie Influencer Tim „Twenty4Tim“ Kampmann. Das Finale soll am Sonntagabend bei RTL laufen.