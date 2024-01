Dschungelcamp: Sex-Talk am Lagerfeuer und Tränen am Waschtisch

Ein emotionaler Tag zwölf im australischen Dschungel: Influencer Twenty4Tim (23) sagt „No Angels”-Sängerin Lucy Diakovska (47) etwas, dass er schon lange auf dem Herzen hat – dabei fließen auch Tränen. Am Lagerfeuer gibt es für die Promis abends nur ein Thema: Sex. Bei der Frage, mit welchen deutschen Stars die Anwesenden gern mal welchen hätten, treten überraschende Antworten zu Tage.

„Weißt du, dass du für mich hier eine ganz, ganz große Inspiration bist? Du bist so caring. So wie du bist, würde ich später gerne mal sein”, sagt Tim zu Lucy, als sie gemeinsam abwaschen. Dann fängt er an zu weinen. „Du bist so eine bemerkenswerte Frau!” Gerührt nimmt Lucy ihn in den Arm und die beiden halten sich lange gedrückt. Lucy ist so gerührt, dass ihre Stimme versagt.

Dschungelcamp: Große Emotionen beim Abwasch

Auch Lucy hat im Dschungel einen Tim kennengelernt, der sie sehr positiv überrascht hat. Dass ein Influencer so intelligent und belesen sein kann, hätte sie nicht gedacht. Die Sängerin analysiert Tim und rät: „Du lässt so viele Leute, total unbedeutende, zu nah an dich ran, so dass du diese Zweifel an dir hast. Jetzt, nach dieser Zeit hier, wirst du das noch besser trennen können.” Sie sagt Tim, dass er sehr stolz auf sich sein kann.

Kim und Tim sprechen über ihre Sex-Vorlieben. RTL Kim und Tim sprechen über ihre Sex-Vorlieben.

Abends am Lagerfeuer versprühen nicht nur die Flammen Hitze – die Promis diskutieren über sexuelle Vorlieben. Es geht darum, mit welchen deutschen Stars die Teilnehmer gern mal Sex haben würden. Wie aus der Pistole geschossen, antwortet Kim: „Dieter Bohlen.”

Auch Tim interessiert sich für den Pop-Titan. „Hat er nur Geld oder vögelt er auch geil? Ich frage mich das seit Jahren! Bei dem geht’s sicher richtig ‚You’re My Heart, You’re My Soul‘-mäßig und dann wird durchgescheppert im Remix”, fragt er sich. Auch Nazan Eckes würde ihn interessieren.

Kim: „Ich hatte mal etwas mit einem Rapper”

Kim wirft auch noch die Namen von Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen und Comedian Oliver Pocher in den Ring. Tim sagt, dass er grundsätzlich Sänger und Rapper gut findet. Daraufhin Kim: „Ich hatte mal etwas mit einem Rapper…, hört sich an wie Wochenende…, Abel von ,The Weeknd‘.” Tim kann seinen Ohren nicht glauben: „Mit die berühmteste Person der Welt? Das ist ja so, als wenn ich sagen würde, ich hatte Sex mit Taylor Swift!”.

In der Dschungelprüfung muss Lucy ins „Hotel Versage” einchecken. Acht Sterne sind in den Räumen des Hotels versteckt. Natürlich haben sich zuvor auch schon tierische Gäste, wie Schlangen, Kakerlaken, Skorpione, Krokodile und Spinnen in dem fragwürdigen Etablissement eingebucht. Lucy meistert die Prüfung schweigend und flink. Am Ende schafft sie es aber nur vier der Sterne zu finden.

Lucy muss sich bei der Dschungelprüfung durch Fleischabfälle wühlen. RTL Lucy muss sich bei der Dschungelprüfung durch Fleischabfälle wühlen.

Auf sie wartet am Abend noch eine große Überraschung im Dschungeltelefon: Die Stars bekommen Briefe ihrer Angehörigen, die sie seit knapp zwei Wochen nicht gesehen haben. Da kullern erneut die Tränen und es wird ganz emotional.

Heinz Hoenig verlässt an diesem Tag das Camp, wie bereits von RTL bekannt gegeben wurde. Dr. Bob teilt den Stars mit, dass das Ärzte-Team entschieden hat, Heinz vorsorglich aus dem Camp zu nehmen. Für höhere Einschaltquoten sorgte das vorab verbreitete Star-Aus nicht: Mit 3,77 Millionen Zuschauenden (Marktanteil: 22,9 Prozent) bleibt das Dschungelcamp am Dienstag sogar leicht hinter dem Staffeldurchschnitt zurück.