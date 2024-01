Überraschender Auszug: Heinz Hoenig verlässt das Dschungelcamp

Er war der älteste (und für viele bekannteste) Teilnehmer der aktuellen Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ – doch offenbar wurde die Belastung zu groß: Heinz Hoenig (72) hat das RTL-Dschungelcamp überraschend verlassen.

„Unser Ärzte-Team hat heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen“, schreibt der Kölner Privatsender am Dienstag in einer Mitteilung. Dem Schauspieler gehe es gut, „er ist bei seiner Familie“, heißt es weiter.

„Der Dschungel ist eine kräftezehrende Herausforderung für jeden. Fast zwei Wochen hat sich Heinz Hoenig ausgezeichnet geschlagen“, schreibt RTL. Alles weitere zu Hoenigs überraschendem Dschungel-Ende wollte man in der am Abend ausgestrahlten Dschungelcamp-Folge (ab 22.15 Uhr) erklären.

Hoenig war die überraschendste Dschungel-Personalie

Heinz Hoenig wurde durch mehrere TV-Mehrteiler des verstorbenen Regisseurs Dieter Wedel („Der König von St. Pauli“) bekannt, sein wahrscheinlich größter Film-Erfolg war die Rolle als Funkmaat Hinrich in „Das Boot“. Er galt als die vielleicht überraschendste Personalie im Dschungelcamp, ist kein klassischer Reality-TV-Star, der schon in zig Formaten zu sehen war. Im Vorfeld sagte er zu RTL: „Ich weiß gar nicht, auf welchen Mist ich mich da einlasse.“

In den „Dschungelcamp“-Folgen war Hoenig eher durch Lethargie als durch Aktionismus aufgefallen. Für viele Dschungelprüfungen war er aus gesundheitlichen Gründen gesperrt. In der Dschungelcamp-Ausgabe, die am Montagabend ausgestrahlt wurde, musste Hoenig mit den Reality-Darstellern Fabio Knez und Mike Heiter eine Ekel-Prüfung absolvieren: Dem Schauspieler wurde dabei unter anderem Larven-Eis serviert.

In der aktuellen Staffel noch dabei sind „No Angels“-Sängerin Lucy Diakovska, die Reality-TV-Darstellerinnen Kim Virginia Hartung und Layla Lahouar, Influencer Tim „Twenty4Tim“ Kampmann sowie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Schauspieler Felix von Jascheroff.

Von den Zuschauer:innen bereits rausgewählt wurden Ex-Fußballer David Odonkor, Designerin Sarah Kern und „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin Anya Elsner. Cora Schumacher verließ das Camp freiwillig.

Das könnte Sie auch interessieren: Tränen-Abschied! So erklärt Cora Schumacher ihr Dschungel-Aus

„Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ gehört zu den beliebtesten Realityshow-Formaten im deutschen Fernsehen. In diesem Jahr feiert das Format seinen 20. Geburtstag, die erste Staffel wurde im Januar 2004 ausgestrahlt. Das Finale der aktuellen Staffel soll am Sonntagabend bei RTL laufen. (due)