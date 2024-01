Dschungelcamp: Zoff um nackte Haut, Eifersuchts-Drama – und dieser Star ist raus

Lecker geht anders: Ekel-Eis und Mäuse-Milchshake wartete in der am Montag ausgestrahlten Folge von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ auf drei der Dschungel-„Stars“. Mike wurde derweil vor Tim emotional, während er übers Vatersein redete. Und dann entfachte auch noch ein deftiger Streit Freizügigkeit im Camp.

Die Montags-Folge der aktuelle „Ich bin ein Star“-Staffel begann mit bitteren Tränen: Abschied von Model Anya Elsner, die am Sonntagabend die wenigsten Zuschauer:innenstimmen bekam. Die Tränen der 20-Jährigen flossen, doch immerhin auf eine Sache freute sie sich: „Auf mich wartet eine Pizza heute!“

Dschungelprüfung: Ekel-Eis für Heinz, Fabio und Mike

Über eine Pizza hätten sich sicherlich auch Schauspieler Heinz Hoenig und die Reality-Stars Fabio Knez und Mike Heiter gefreut – die durften nämlich in die Dschungelprüfung. Bei „Eisbrecher“ stand aber eher das Dessert im Vordergrund: „Larv Island“-Eis aus schmackhaften Fliegenlarven oder „Speidelbeer“-Eis wurden serviert. Heinz und Fabio schleckten ihr Ekel-Eis auf – einzig Mike wurde zum „Eisbrecher“. Zum Nachspülen gab es dann noch einen Mäuseschwanz-Milchshake. Insgesamt sieben von neun Sternen für die Dschungelcamper!

Zurück im Camp wurde es dann ernster zwischen Mike und Influencer Twenty4Tim. Die beiden unterhielten sich über Mikes Tochter: Auch wenn die Schwangerschaft nicht geplant gewesen sei, sei es das Schönste auf der Welt, ein Kind zu haben, so der 31-Jährige. Seitdem er sich aber vor zwei Jahren von seiner Exfreundin Elena Miras getrennt habe, würde er seine Tochter nicht mehr so regelmäßig sehen, erzählte Mike bekümmert. Tim erinnert das an die Trennung seiner Eltern. „Jahrelang hatte ich keinen so guten Kontakt zu meinem Papa“, so Tim. Oft habe er das Gefühl gehabt, sein Vater verstehe ihn nicht. Mike bestärkte ihn daraufhin: „Du bist so, wie du bist und so wie du bist, bist du gut.“

Leyla massiert Mike – Kim wird wieder sauer

Weniger verständnisvoll zeigte sich hingegen Ex-Fußball-Profi David Odonkor beim Thema nackte Haut: Am abendlichen Lagerfeuer unterbrach der 39-Jährige, der selbst gerne oben ohne durchs Camp läuft, die gute Stimmung der anderen Camper und forderte die beiden Reality-Stars Leyla Lahouar und Kim Virgina auf: „Könntet ihr euch bitte etwas anziehen?“ Er fände das freizügige Auftreten der Beiden „fürs Dschungelcamp nicht passend.“

Zunächst folgten die beiden Frauen der Bitte und versicherten David, sich Hosen anzuziehen – legten die aber dann auch wieder ab: „Ich lasse mir von keinem Mann vorschreiben, was ich anzuziehen habe. Ich finde solche Diskussionen unnötig“, so Leyla.

Und apropos „nackte Haut“: Mike und Leyla gingen auch in der am Montag ausgestrahlten Folge mal wieder auf Tuchfühlung. Leyla fing an, Mike wegen seiner Rückenschmerzen zu massieren – natürlich erst, nachdem sich beide sicher waren, dass Mikes Ex-„Are You The One“-Flamme Kim außer Reichweite war.

Die tauchte dann aber doch auf einmal auf und wetterte sofort wieder los: „Sowas macht man nicht! Das ist respektlos. Ich sage dazu nichts mehr!“ Tim, der so wie alle anderen Camper genug von dem Drama um Kim und Mike hat, meinte, dass das eine gute Idee sei. Leyla ließ sich von Kims Eifersuchts-Drama nicht irritieren: „Er ist ein echter Hottie, den kann man ja mal massieren!“

Dschungelcamp: Dieser Star muss die RTL-Show verlassen

Zum Schluss wurde wie immer bekanntgegeben, welcher Star das Dschungelcamp verlassen muss. Am Montagabend traf es David Odonkor. Der Ex-Fußballer erhielt die wenigsten Anrufe von den Zuschauer:innen und kämpft somit nicht mehr um die Dschungel-Krone. David ist der erste Mann, der das Camp verlassen muss: Zuvor wurden Designerin Sarah Kern und Topmodel-Kandidatin Anya Elsner rausgewählt. Cora Schumacher verließ das Camp freiwillig. (mwi/mp)