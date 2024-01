Dschungelcamp: Viel Tränen, Gejammer und ein Fax-Outing

Es ist der neunte Tag im australischen Dschungel – und Schauspieler Heinz Hoenig vermisst seine beiden kleine Söhne sehr, kämpft sogar mit den Tränen. TV-Sternchen Kim Virginia sucht währenddessen wimmernd bei ihrer Dschungelprüfung im Innern einer Cobra nach den heißbegehrten Sternen und Mit-Camperin und „No Angels“-Sängerin Lucy Diakovska erzählt von ihrem Fax-Outing.

Bevor sie aber ihre Dschungelprüfung vor mehr als vier Millionen Zuschauern (4,02 Mio/Marktanteil: 21,6 Prozent) meistern muss, kann Kim es immer noch nicht fassen, dass Kandidatin Leyla Lahouar ihr die Freundschaft gekündigt hat. Bei der Nachtwache deutet Influencer Tim ihr an, das er wusste, dass die ehemaligen Kandidatin von „Ex on the Beach“, und „Bachelor“ das vorhatte. „Sie meinte, du redest immer von Freundschaft, aber das käme für sie überhaupt nicht in Frage und sie will auch nicht mehr in dem Mike-Kim-Thema drin sein.“

RTL Dschungelcamp: Heinz Hoenig ist den Tränen nahe

Denn ihre Ex-„Are You the One“-Flamme Mike Heiter scheint Kim nicht loszulassen. Bei einem erfrischenden Bad in einem Weiher kamen sich dann Mike und Leyla in einer vorherigen Folge bereits näher – Kim stapfte daraufhin wütend davon. Tim versucht Kim jetzt davon zu überzeugen, wieder auf Leyla zuzugehen. „Ganz ehrlich: Dafür interessiert mich Leyla zu wenig“, erwidert Kim allerdings schnippisch. Eine Versöhnung scheint also in weiter Ferne.

Kim und Tim bei der Nachtwache.

Den Tränen nahe wiederum ist Schauspieler Heinz Hoenig, als er am Lagerfeuer von seiner Familie berichtet. „Das sind so liebe Jungs. Ich habe so eine liebe Familie“, sagt er, hält das Kissen mit den Fotos seiner Liebsten ganz fest an sich gedrückt. „Noch ein paar Mal schlafen, Jungs dann bin ich wieder da.“

Schauspieler Heinz Hoenig vermisst seine Familie.

Dann ist auch schon Zeit für die Dschungelprüfung. „Im Darm von Cobra 11“ darf sich Kim kopfüber in den gierigen Rachen einer riesigen Schlange stürzen. Auf der Suche nach elf Sternen kämpft sich das Reality-Sternchen tapfer durch das Dunkle des Reptils – vom Dickdarm bis zum Anus. Jammernd und wimmernd robbt sie durch das unterirdische Tunnelsystem, durchwühlt Fisch- und Fleischabfälle, kämpft sich an Ratten vorbei und sammelt sieben Sterne ein. Geschafft! Damit sichert sie ein Abendessen für die Gruppe.

„No Angels“-Sängerin Lucy erzählt Fußballer David Odonkor währenddessen von ihrem Outing als lesbische Frau. „Da bist du aber der Letzte, der das nicht wusste“, lacht sie und erklärt. „Ich war es eigentlich schon immer, aber das war nie Thema. Klar, wir reden von Anfang der 90er in Bulgarien – dort ein super Tabu-Thema. Meinen Eltern habe ich es dann später erzählt – per Fax aus Deutschland! Das war 1999. Fünf oder sechs Seiten waren das.“ Der letzte Satz sei gewesen: „Wenn du denkst, dass ich immer noch deine Tochter sein kann, dann ruf mich an.“ Drei Tage habe es gedauert, bis das Telefon klingelte. (aba)