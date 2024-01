Dschungelcamp: Leyla klammert sich an Mike fest – Kim flippt aus

Tag sieben im Dschungel: Unter der heißen Sonne Australiens brodeln die Gemüter – besonders zwei Dschungelcamperinnen konnten das Zoffen einfach nicht lassen. Eine Ekelprüfung ließ derweil die Mägen von drei Kandidaten ordentlich rumoren.

Nächtliche Lästereien, emotionale Ausbrüche und ein Ziegenanus – auch die siebte Folge des RTL-Dschungelcamps bleibt dem „Ich bin ein Star“-Format treu. Für ein bisschen Abwechslung sorgte eine Hommage an das ZDF-Format „Bares für Rares“ in der Dschungelprüfung – allerdings ohne Moderator Horst Lichter, dafür mit Schweinehirn und Kamelzunge. Und mit 3,47 Millionen Zuschauern (Marktanteil: 24,0 Prozent).

Tim, Felix und Kim bei Dschungelprüfung: „Bah!res für Gares“

Zehn von elf Sternen sammelten Felix, Tim und Kim bei ihrer Ekelprüfung „Bah!res für Gares“ im RTL -Dschungelcamp. RTL Zehn von elf Sternen sammelten Felix, Tim und Kim bei ihrer Ekelprüfung „Bah!res für Gares“ im RTL-Dschungelcamp.

Bei „Bah!res für Gares“ mussten sich Felix von Jascheroff, Twenty4Tim und Kim Virginia die Mägen mit allerlei antiken Speisen vollschlagen: Unter den Zurufen ihrer Mit-Camper gewann Kim den Kampf gegen die Kotzfrucht und holte zwei Sterne. Tim widmete sich derweil dem Ziegenanus und holte einen Stern. Auch Schweinegehirn, Sandwurm und Kamelzunge verputzte das Trio. Einzig den Netzmagen bekam Felix nicht herunter – insgesamt zehn von elf Sternen für die Prüflinge!

Großer Streit zwischen Kim und Leyla

Und trotz täglicher Ekelprüfungen und der nahenden Eliminierung durchs Zuschauer-Voting scheint Kim ein Thema nicht loszulassen: Ihre Ex-„Are You The One“-Flamme Mike Heiter. Bereits während der Nachtwache mit Sarah Kern erzählte Kim: „Ich habe von einem Kumpel erfahren, dass seine Masche wohl ist, es bei mir hier zu versuchen und wenn das nicht funzt, dann will er es mit Leyla versuchen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Dschungelcamp: Prüfungs-Drama, Nacht-Zoff und jede Menge Regelverstöße

Und als hätte Kim es geahnt – bei einem erfrischenden Bad in einem Weiher mit den anderen Kandidaten Anya Elsner, Heinz Hoenig und Fabio Knez kommen sich Mike und die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin Leyla Lahouar tatsächlich näher: Die 28-jährige Leyla, die noch nie im Wasser war, lässt sich von Mike in den Weiher helfen und klammert sich anschließend an ihm fest. Als Kim das sieht, stapft sie wütend von dannen. Aber auch Leyla wird sauer: „Wir wissen doch alle: Tief in ihr drin will sie ihn zurück und nicht fertig machen. Aber es läuft nicht so, wie sie will. Aus dem Grund rastet sie aus.“

Fabio hält nach Streit zu Leyla: „Das ist eine Lügnerin“

Das war aber nur der Beginn des Zoffs zwischen Kim und Leyla: Ein Kommentar hier, ein Vorwurf da – und auf einmal reden die beiden Camperinnen laut aufeinander ein, fallen sich ins Wort und beschimpfen sich. Der Höhepunkt: Eine wütende Leyla, die in Richtung Kim sagt: „Du bist eine richtig grauenvolle Kreatur“. Nach dem Streit suchen die Beiden jeweils Zuspruch von den anderen Dschungelcampern – Leyla ist dabei erfolgreicher. Vor allem Fabio steht ihr bei und sagt über Kim: „Das ist eine Lügnerin. Und das ist sehr schade, sie ist eine ganz kleine arme Seele. Sie tut mir von Herzen leid.“

Nach Leylas Bad mit Mike zofft sich die 28-Jährige (r.) mit Kim im RTL -Dschungelcamp. RTL Nach Leylas Bad mit Mike zofft sich die 28-Jährige (r.) mit Kim im RTL-Dschungelcamp.

Apropos, Felix: Während ihrer Nachtwache mit Kim hat Sarah einiges über den Schauspieler zu sagen: „Am Anfang fand ich ihn sehr unangenehm, anti und dann immer mit seinem Regimentenstock.“ Sie vermutet: „Er wollte mich immer schwächer aussehen lassen. Vielleicht bin ich ihm als Frau auch zu stark.“ Schon bald können Zuschauer darüber abstimmen, welche Kandidaten aus dem Dschungel fliegen: Wen es als erstes treffen könnte? Sarah glaubt, sie selbst. Kim wiederum vermutet Heinz oder Felix. Ob Kim auch hierbei Recht haben wird, bleibt abzuwarten …