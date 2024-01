Dschungelcamp: Prüfungs-Drama, Nacht-Zoff und jede Menge Regelverstöße

Tag sechs in Murwillumbah, mitten im australischen Dschungel: Für die elf noch verbliebenen Dschungelcamperinnen und Dschungelcamper naht so langsam die heiße Phase, in der das Publikum nicht mehr über die täglichen Prüfungen entscheidet – sondern über den Verbleib in der Show. Nach diversen Regelverstößen ist dieser für manche Stars aber schwieriger geworden als je zuvor in dieser Staffel.

Ein erstes Fazit der 17. „Ich bin ein Star“-Staffel lässt sich ganz klar mit Blick auf Leyla Lahouar ziehen: Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin ist so etwas wie der Liebling der Zuschauer:innen. Zumindest durfte sie bisher mit Abstand am häufigsten zur Dschungelprüfung. Etwas überraschend also, dass sich dem „Bäh-Tonmischer“ nun Kim Virginia und Anya Elsner stellen durften.

Dschungelcamp: RTL lässt 140.000 Tiere auf Kim und Anya los

In einer Mischtrommel liegend sollten sie gemeinsam elf Fragen beantworten, pro richtiger Antwort hätte RTL einen Stern spendiert. Kleiner Haken: Die 20.000 Kakerlaken, die sich auf den beiden Frauen verteilten. Und Ameisen. Und Mehlwürmer. Und Fleischabfälle – soll ja niemand verhungern. Sonja Zietlow zählte rund 140.000 Tiere – da hat sich der Kölner Sender wirklich nicht lumpen lassen.

Drei Sterne erspielten Kim und Anya immerhin, obwohl letztere sogar mit Kakerlaken im Mund zu kämpfen hatte. Kim dagegen wurde immer unruhiger – nach Runde neun ging nichts mehr. Sie brach die Prüfung ab. Die Konsequenz: Reis und Bohnen statt leckerem Essen für das Camp.

Dort war die Stimmung schon in der Nacht hochgekocht. Kim und Mike Heiter mussten zusammen Wache halten und nutzten die Chance, um noch einmal über ihr kurzes, aber intensives Techtelmechtel – bei „Are You The One“ hatten 2023 beide viel mit- und ineinander zu tun – zu sprechen. Während Kim das für eine Beziehung hielt, war für Mike klar, dass er ihr gesagt hätte, keine Gefühle zu haben – das Gespräch wurde folglich schnell emotional.

Auszug gefällig? Bitte! Mike: „Nein! Hör auf zu lügen!“ – Kim: „Mike, ich war verletzt, wie du es beendet hast!“ – Mike: „Es war mein größter Fehler, dich kennengelernt zu haben. Du bist bösartig.“ – Kim: „Du hast kein Geld, du bist lügnerisch, du bist manipulativ, redest böse über deine Ex-Freundinnen, hast Haarausfall, gibst nichts zu, stellst mich als Lügnerin hin.“ Wenig später war das Gespräch mit Kim noch einmal Thema für Mike – und zwar bei der Morgentoilette, gemeinsam mit Felix von Jascheroff. Der GZSZ-Star gab seinem Mitcamper einen lieben Rat: „Geh‘ ihr aus dem Weg.“

80 Regelverstöße! RTL kassiert Kippen im Dschungelcamp ein

Heinz Hoenig und Fabio Knez durften sich derweil auf Schatzsuche begeben. Unter dem Motto „Buchstabensuppe“ musste das Duo ein Kreuzworträtsel lösen und dafür Fragen und Buchstaben aus einem schlammigen Tümpel fischen. Ärgerlich: Antworten und Schreibweisen stellten die beiden vor Schwierigkeiten. Weil dann auch noch die Zeit davonlief, endete die Aktion ohne Erfolg. Dafür aber wenigstens mit guter Stimmung.

Nein? Doch! Ohh! Nach diversen Regelverstößen hat RTL den Campern die Zigaretten gestrichen. Leyla (v.l.), Tim und Mike sind leicht geschockt. RTL Nein? Doch! Ohh! Nach diversen Regelverstößen hat RTL den Campern die Zigaretten gestrichen. Leyla (v.l.), Tim und Mike sind leicht geschockt.

Zurück im Camp war es mit selbiger aber schnell vorbei: Fabio brachte einen verhängnisvollen Zettel mit aus dem Dschungelcamp. Die Botschaft: Mehr als 80 Mal sollen die Promis gegen Camp-Regeln verstoßen haben. Zigaretten wurden unerlaubt geteilt, Gegenstände zweckentfremdet – und sogar geschmuggelt. „Der RTL“ griff also mit aller Härte durch und die Raucher:innen müssen bis auf weiteres auf ihre tägliche Ration Kippen verzichten. Nur Kim fand’s super: „Das ist gut für unsere Lunge! Danke Dschungelcamp!“