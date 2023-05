Bestätigt! Dieser Promi sitzt neben Dieter Bohlen in der DSDS-Jury

Eigentlich sollte DSDS nach mehr als 20 Jahren in diesem Frühjahr in der Mottenkiste landen. Doch weil sich die Staffel, in der Sem Eisinger als Sieger hervorging, zum Quotenhit entwickelte, darf Dieter Bohlen auch 2024 noch einmal einen „Superstar“ für RTL suchen. Neben dem „Pop-Titan“ nimmt ein alter Bekannter in der Jury Platz.

Ohne Dieter Bohlen geht bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) nichts. 2022 hatte RTL den polarisierenden 69-Jährigen für eine Staffel gegen Florian Silbereisen ausgetauscht (41) – und fiel mächtig auf die Nase. Gerade noch 1,85 Millionen Menschen wollten die Sendungen im Durchschnitt sehen, der niedrigste Marktanteil aller DSDS-Staffeln.

DSDS: RTL bestätigt Pietro Lombardi als Jury-Mitglied

Seit diesem Jahr war also wieder Dieter Bohlen als „Chef-Juror“ im Einsatz und sollte das Format in einer letzten Jubiläumsstaffel zu Grabe tragen. Und siehe da: Im Schnitt saßen 2,35 Millionen Menschen vor den TV-Geräten. Für den „Bohlen-Effekt“ spendierte RTL sogleich eine weitere Staffel, die 2024 ausgestrahlt wird.

In der DSDS-Jury sitzt dann aller Voraussicht nach nicht mehr Katja Krasavice. Die 26-Jährige hatte sich im Laufe der vergangen Staffel so heftig mit Dieter Bohlen verkracht, dass sie selbst die Reißleine zog. Bei einem Konzert in Düsseldorf rutschte Dieter Bohlen vor wenigen Tagen allerdings raus, wer definitiv neben ihm nach „Superstars“ sucht: Es ist Pietro Lombardi!

Der 30-Jährige ist aktuell als „Special Guest“ mit dem Pop-Titan auf Konzerttour durch Deutschland unterwegs. Offenbar ließ Dieter Bohlen aus Versehen die Bombe platzen, als Lombardi zu ihm auf die Bühne kam: „Er ist Juror, mein Bruder und eins kann ich sagen: Auch nächstes Jahr ist er wieder neben mir in der Jury, weil wir ein Team sind“, sagte der 69-Jährige laut „Bild“.

Die MOPO hakte bei RTL nach: „Wir können Pietro Lombardi als einen Juror der kommenden DSDS-Staffel 2024 bestätigen“, sagte ein Sprecher des Kölner TV-Senders am Samstag. Schon in den Staffeln 17, 18 und 20 war der Bohlen-Buddy, der die Castingshow 2011 selbst gewinnen konnte, als Juror dabei.