DSDS-Skandal: Jetzt eskaliert der Jury-Zoff komplett – interne Chats veröffentlicht!

Familienfreundlicher sollte die Jubiliäums-Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ werden. Doch das ist sie wahrlich nicht – im Gegenteil. Zwischen den Jury-Mitgliedern Katja Krasavice und Dieter Bohlen fliegen die Fetzen wegen eines Spruches des Pop-Titans. Jetzt eskaliert der Streit komplett, Krasavice veröffentlicht interne Chats, beleidigt Bohlen als „Arschloch“.

Doch was war geschehen? Der Jury-Zoff begann mit einem Spruch der DSDS-Legende Dieter Bohlen. Zur Kandidatin Jill Lange (22) – einer durch Reality-Formate bekannt gewordenen Influencerin – sagte der 68-Jährige: „Hast du auch irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen?“

Nach Entgleisung von Dieter Bohlen: Jury-Streit bei DSDS

Eine verbale Entgleisung – und das, obwohl er auch wegen solcher Sprüche in der vergangenen Staffel der Casting-Show nicht dabei war. Die Einschaltquoten waren jedoch miserabel, RTL holte Bohlen zurück ins DSDS-Boot.

Bohlens Spruch in der aktuellen Staffel sorgte nun nicht nur im Netz für Aufregung. Auch für Rapperin und Jury-Kollegin Katja Krasavice ging das zu weit. Sie wandte sich mit einem „Disstrack“ gegen ihn – also einem Song, der sich gegen eine Person richtet.

Rapperin Katja Krasavice (26) ist Jury-Mitglied bei der diesjährigen DSDS-Staffel. dpa Rapperin Katja Krasavice (26) ist Jury-Mitglied bei der diesjährigen DSDS-Staffel.

Bohlen daraufhin im Interview mit dem Radiosender 104.6: „Es gibt Personen und gewisse Sachen, das interessiert mich nicht. Die sind auf einem Niveau außerhalb meines Wahrnehmungssektors. Ich sitze da als Juror und RTL sucht da Leute aus, die ich zum Teil auch Scheiße finde, um da ein bisschen Krawall zu machen.“

Die Antwort von Krasavice ließ nicht lange auf sich warten: Am Sonntagmittag veröffentlichte sie ein weiteres Video auf TikTok – 2,9 Millionen Follower hat sie auf der Platform. Rund fünfeinhalb Minuten lang rechnet sie mit dem Pop-Titan ab, veröffentlicht angebliche Nachrichten von Bohlen, die sich auf die gemeinsame Single „You’re my Heart, You’re my Soul“ mit Pietro Lombardi beziehen.

Krasavice zu Bohlen: „Wieso lügst du, dass du mich nicht leiden kannst?“

„Hallo Katja, toll gesungen. Mega geil! Hast du gut gemacht mein Schatzi“, soll Bohlen, der in Tötensen (Landkreis Harburg) bei Hamburg wohnt, der Rapperin geschrieben haben – ganz andere Töne, als er sie im Radio-Interview äußerte.

Dieter Bohlen kehrte für die diesjährige Staffel zu DSDS zurück. (Archivbild) picture alliance/dpa | Henning Kaiser Dieter Bohlen kehrte für die diesjährige Staffel zu DSDS zurück. (Archivbild)

„Stehst du nicht dafür, knallhart ehrlich du sein?“, so Krasavice. „Wieso lügst du, dass du mich nicht leiden kannst?“ Ihr hätten mehrere Jury-Kollegen aus vergangenen Staffeln geschrieben, dass sie sich nicht getraut hätten, Bohlen Konter zu geben.

„So viele Jahre haben es alle mit sich machen lassen, aber in mir hast du die Falsche gefunden. Ich habe Millionen auf dem Konto, aber nicht das Recht, mich zu verhalten als Arschloch!“ Krasavice weiter: „Die Leute sollten einfach nur wissen, wie verachtend du bist und dass du ein Lügner bist.“

Dieter Bohlen hat sich bisher zu dem neusten Video von Krasavice nicht geäußert. Es bleibt spannend, wie die beiden in den Live-Shows miteinander umgehen werden – wo sie gemeinsam am Jury-Pult sitzen und die Kandidat:innen bewerten werden. (elu)