DSDS-Legende heiratet Comedy-Queen – Promis feiern die beiden

Comedienne Tahnee (30) und Sängerin Juliette Schoppmann (42) haben geheiratet und ihr Glück offiziell auf Instagram geteilt. Sie erhielten zahlreiche Glückwünsche für ihre gemeinsame Zukunft.

Die beiden veröffentlichten auf Instagram drei Fotos, auf denen sie am Strand in weißen Kleidern durchs Wasser laufen und in inniger Umarmung in Richtung Meer schauen. Daneben setzten sie ein Herz und einen Ring-Emoji.

Stars wie Guido Cantz, Riccardo Simonetti, Jasmin Wagner und Giovanni Zarrella gratulierten dem Paar. Moderatorin Ruth Moschner, die von Tahnee schon in Sketchen parodiert wurde, schrieb: „Glückwunsch euch beiden!!! Ich hoffe, Juliette weiß, dass meine Stimme mit in diese Ehe einzieht.“ (dpa)