Der Pop-Titan macht Schluss. Mit 69 Jahren verabschiedet sich Dieter Bohlen von der Bühne – zumindest als aktiver Musiker. Ob mit Modern Talking, mit Pietro Lombardi oder als Komponist: Seit vier Jahrzehnten liefert der Tötenser Hit an Hit. In der Sporthalle Hamburg gab es am Samstagabend ein letztes Stelldichein – mit Schlager, Anekdoten und einem Überraschungsgast.

Die einen lieben den 69-Jährigen, die anderen würden sich vermutlich lieber die Ohren zubetonieren. Dieter Bohlen polarisiert eben. Rund 7000 Bohlen-Fans – zumeist weiblich und locker schon seit den 80ern dabei – haben an diesem Abend ihren Weg in die nicht ganz ausverkaufte Sporthalle gefunden.

Dieter Bohlen in Hamburg: Plötzlich ist Pietro Lombardi da

Zunächst präsentieren sich alle vier DSDS-Finalist:innen. Dann kündigt Moderator John Ment den großen Star an: Dieter „Meeeeega!“ Bohlen! „Heimspiel!“, jubelt dieser zur Begrüßung ins Mikrofon, „Hallo Schnuckelhasen!“ Zwei Stunden Party verspricht der DSDS-Chef-Juror. Mitgebracht hat er dafür all die großen Hits aus 40 Jahren Bohlen-Musikgeschichte. Und einen Überraschungsgast.

Dieter Bohlen wird bei seinem Heimspiel in Hamburg gebührend von den Fans gefeiert. Florian Hacke Dieter Bohlen wird bei seinem Heimspiel in Hamburg gebührend von den Fans gefeiert.

Denn für „Call My Name“ und „We Have A Dream“ kommt Bohlen-„Bro“ Pietro Lombardi auf die Bühne. Seit es sich 2011 bei DSDS kennen und lieben gelernt hat, lebt das Duo vor, was die jüngere Generation eine „Bromance“ nennt. Eine richtig dicke Männerfreundschaft.

Im Gepäck befinden sich zudem Songs wie „Win The Race“ (Modern Talking), „My Bed Is Too Big“ (Blue System), „Mein Herz“ (für Beatrice Egli komponiert), „Eine Nacht“ (Ramon Roselly), „Für Dich“ (Yvonne Catterfeld) oder die „Tatort“-Ballade „Midnight Lady“ (Chris Norman). Für „Take Me Tonight“ (Alexander Klaws) holt Bohlen drei Fans auf die Bühne, mit denen der 69-Jährige den allerersten DSDS-Siegersong gemeinsam singt.

Besonders gut kommen an diesem Abend die Schlager bei den Fans an – neben den großen Modern Talking-Hits, natürlich. „Wollt ihr Nummer Einsen hören?“ fragt der Tötenser in die Menge. Und die Menge will genau das. Es folgt der Höhepunkt: „You Can Win If You Want“, „Cheri Cheri Lady“, „Brother Louie“ und endlich: „You’re My Heart, You’re My Soul“.

Dieter Bohlen: Spitzen gegen Modern Talking-Partner Thomas Anders

Dass bei Modern Talking einst einer mitgesungen hat, der das einen Hauch besser konnte als Dieter Bohlen? Egal. An Thomas Anders‘ Platz überzeugt Joyello Sabatelli und unterstützt seinen Chef – der übrigens tatsächlich live singt.

Thomas Anders ist dafür immer wieder Thema der Anekdoten, die Dieter Bohlen einstreut. Auch dessen Ex-Frau Nora bekommt Breitseiten ab. Das musste wohl alles unbedingt nochmal gesagt werden. In Geschichten gibt es ja immer einen Helden, und dieser heißt heute stets: Dieter Bohlen.

Den großen Abschluss des Abends bildet eine zweite, noch emotionalere Variante von „We Have A Dream“. Es wirkt wie das gesungene Schlusswort unter eine lange musikalische Karriere. „Ich hab‘ euch wirklich lieb, glaubt mir das! Vielen Dank für diesen tollen, tollen Tag. Alles Liebe, euer Dieter“, raunt der 69-Jährige noch. Dann ist es vorbei.