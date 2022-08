DSDS-Kracher! Pietro Lombardi sitzt in letzter Staffel neben Bohlen in der Jury

2010 war er Deutschlands Superstar – nun schließt er gemeinsam mit seinem ehemaligen Mentor und Freund das Kapitel „Deutschland sucht den Superstar“: Pietro Lombardi wird neben Dieter Bohlen in der allerletzten Staffel der Castingshow hinter dem Jury-Pult Platz nehmen.

Zunächst hatte die „Bild“ berichtet, dass sich der Pop-Titan unbedingt Pietro an seiner Seite für das große Finale gewünscht hatte. Gegenüber „RTL“ bestätigte der 68-Jährige nun: „20 Jahre DSDS. Mensch, ich freu‘ mich, dieses Jubiläum gemeinsam mit meinem Freund Pietro zu feiern. Er ist mein absoluter Wunschkandidat für die Jury.“ Und weiter: „Vor zwölf Jahren haben wir uns bei DSDS kennengelernt. Dass ich ihn seitdem fest in mein Herz geschlossen habe, weiß ja jeder. Leute, schnallt euch an: DSDS 2023 – das wird der Megahammer!“

Pietro Lombardi sitzt neben Dieter Bohlen in DSDS-Jury

Und auch Pietro ist ganz aus dem Häuschen: „Ich habe die letzten Jahre immer wieder mit Dieter gemeinsam über ein mögliches Comeback in der DSDS-Jury gesprochen. Dass es jetzt in der Abschluss-Staffel mit Dieter tatsächlich dazu kommt, ist ein wirklicher Traum, der wahr geworden ist.“

Gemeinsame Jury-Erfahrung haben die beiden schon: 2019 und 2020 saß Pietro bereits neben Bohlen am Jury-Pult. Nun wollen die beiden die DSDS-Ära zusammen zu einem fulminanten Abschluss bringen. Im Herbst starten die Castings zur allerletzten DSDS-Staffel, 2023 wird dann der letzte Superstar gekürt – nach 20 Jahren. (alp)