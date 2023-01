Schwarzer Montag: Unfälle legen Autobahnen in und um Hamburg lahm – Lkw-Fahrer tot

In Hamburg und Umland ist es am Montagmorgen zu mehreren Unfällen auf den Autobahnen in und um Hamburg gekommen. Auf der A1 bei Sittensen (Kreis Rotenburg-Wümme) starb ein Lkw-Fahrer nach einem Zusammenstoß. Zuvor war ein Lastzug verunfallt, dann ein Linienbus ausgebrannt.

Der Unfall geschah gegen 9.15 Uhr zwischen den A1-Anschlussstellen Sittensen und Heidenau. Der Fahrer eines Tiefkühllasters war in Richtung Hamburg unterwegs. Polizeiangaben zufolge sei der Fahrer auf einen vor ihm bremsenden Lkw aufgefahren. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot und einem Notarzt an.

Die Retter befreiten den eingeklemmten Trucker aus seinem Führerhaus. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt stellte vor Ort den Tod des Mannes fest.

Gegenwärtig ist die Autobahn in Richtung Hamburg voll gesperrt. Dadurch entsteht ein kilometerlanger Rückstau.

Bereits kurz zuvor war es in Hamburg zu Autobahn-Sperrungen gekommen. Bei Heimfeld krachte ein Lkw in die Leitplanke der A7 und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Kurz darauf wurde die A1 zwischen Billstedt und Öjendorf gesperrt. Ein Linienbus stand in Flammen.