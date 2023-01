Lkw reißt Leitplanke ab – Vollsperrung auf der A7 in Hamburg

Auf der A7 Richtung Norden ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen: Ein Lkw ist in eine Leitplanke gekracht, hat diese bei dem Unfall abgerissen. Auch auf der Gegenfahrbahn liegen Trümmerteile. Die Straße ist komplett gesperrt. Auf der A24 zwischen Berlin und Hamburg kam es ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen. Dort ist ein Lkw umgekippt.

Die Meldung kam um 5 Uhr morgens: Ein Lkw ist auf der A7 kurz vor Heimfeld (Bezirk Harburg) in die Leitplanke gefahren und hat sie dabei abgerissen. Das Fahrzeug kam zum Halten, steht nun quer auf der Straße, berichtet ein Polizei-Sprecher der MOPO. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Hamburg: Lkw fährt in Leitplanke – Vollsperrung auf A7

Die Trümmerteile seien bis auf die Gegenfahrbahn geflogen. Der Lkw muss nun abgeschleppt werden. Ein Hubschrauber soll Übersichtsaufnahmen des Unfallorts machen.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar. Genau wie Frage, wann die Sperrung aufgehoben ist. Die Aufnahmen können erst gemacht werden, wenn es hell ist. „Es dauert“, so der Polizei-Sprecher. Derzeit gibt es auf der A7 einen Rückstau von vier Kilometern.

Unfall: Sperrung auf A24 Hamburg-Berlin

Auch auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. Im Südwesten Mecklenburgs ein Kühllastwagen umgekippt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Lkw-Unfall am frühen Morgen unweit der Abfahrt Wöbbelin (Ludwigslust-Parchim) in Fahrtrichtung Hamburg.

Die genaue Unfallursache sei noch unklar. Der Fahrer des 7,5 Tonnen schweren Lastwagens soll bei dem Unfall unverletzt geblieben sein. Der Verkehr in Richtung Norden wurde zeitweise behindert. Für die Bergung wurde ein Kran angefordert. Der Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.