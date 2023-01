Fahrrad-Lieferdienst radelt durch den Elbtunnel – und wendet!

Im Elbtunnel ist es am Sonntagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz der Polizei gekommen. Autofahrer hatten einen Radfahrer in einer der Röhren gemeldet. Die A7 wurde daraufhin gesperrt.

Gegen 19 Uhr ging ein Notruf ein: Der Anrufer meldete einen Radfahrer in Röhre 4 des Elbtunnels in Fahrtrichtung Süden. Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, kam schon kurz darauf der nächste Notruf: Der Radfahrer habe gewendet und sei nun in Richtung Norden unterwegs.

A7 in Hamburg: Polizei stoppt Radfahrer im Elbtunnel

Polizisten ließen die betroffene Röhre sperren und rückten mit einem Sicherungswagen an. Laut einem Sprecher stoppten die Beamten dann im Tunnel einen Radfahrer (47) eines Lieferdienstes. Er hatte sich offenbar verfahren und wurde in das Polizeifahrzeug eingeladen. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet.

Bereits Ende 2021 war es hier zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Damals wurde ein Fahrrad-Kurier von der Polizei gestoppt. Der hatte sich auf sein Navi verlassen und war dessen Anweisungen, durch den Elbtunnel zu fahren, gefolgt.