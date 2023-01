Dichter Rauch: Bus brennt auf A1 bei Hamburg

Auf der Autobahn A1 bei Billstedt ist am Montag ein Bus in Brand geraten. Es handele sich um einen Gelenkbus der HVV, der sich ohne Fahrgäste auf einer Werkstattfahrt befand, sagte ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, rund 30 Retter waren im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde auch der Oststeinbeker Weg neben der Autobahn gesperrt. Eine vom Feuer betroffene Brücke muss nun begutachtet werden. Auch rund um die A1 kam es in Billstedt und Öjendorf zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Brand auf A1 sorgt für Verkehrschaos in Billstedt und Öjendorf

„Ich gehe nicht davon aus, dass Personen in Gefahr sind“, sagte der Sprecher weiter. Die Autobahn sei in Richtung Lübeck/Berlin voll gesperrt worden. In Richtung Bremen/Hannover sei die A1 wegen der starken Rauchentwicklung ab Öjendorf nur einspurig befahrbar, meldete die Polizei zunächst auf Twitter.

Die A1 ist in Fahrtrichtung Süden wieder komplett freigegeben.

Die Vollsperrung Richtung Norden bleibt #aktuell bestehen. Eine vom Feuer betroffene Brücke muss zunächst begutachtet werden. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) January 30, 2023

Erst gegen 10.55 Uhr konnte die Fahrtrichtung Süden wieder komplett freigegeben werden. Die Vollsperrung Richtung Norden bleibt aber laut Polizei weiter bestehen.