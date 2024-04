Mann soll junge Mutter in Kaserne entführt, vergewaltigt und festgehalten haben

Im September 2023 verschwindet in Rendsburg eine junge Mutter. Erst zwei Tage später findet ein Spezialkommando der Polizei die Frau auf dem Gelände einer verlassenen Bundeswehrkaserne in Kiel-Holtenau. Ein Mann soll sie dorthin verschleppt, gefesselt und vergewaltigt haben. Jetzt wird dem 27-Jährigen der Prozess gemacht.

Danial A. ist unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Vergewaltigung angeklagt. Am Sonntag, den 10. September vergangenen Jahres meldet ein Mann die 29-Jährige aus Rendsburg als vermisst. Es ist der ehemalige Lebensgefährte der Frau. Zu jener Zeit befindet sich das gemeinsame Kind in seiner Obhut.

Noch am selben Tag veröffentlicht der aus Kiel stammende Danial A. in einer Instagram-Story Fotos von der Vermissten. Sie hockt gefesselt neben einer Heizung, ihr Mund ist mit Panzer-Tape zugeklebt. Dazu schreibt er sinngemäß, dass das alles kein Ende nehme und er sich nicht mehr unter Kontrolle habe. Doch erst am darauffolgenden Dienstag gelingt es der Polizei, das Opfer zu befreien. Eine Handyortung bringt die Beamten auf die Spur zu einem verlassenen Bundeswehr-Gelände in Kiel-Holtenau. Das Areal des ehemaligen Marinefliegergeschwaders ist riesig. Es liegt direkt an der Kieler Förde und ist 92 Hektar groß. Auf dem Gelände befinden sich Bunker und unterirdische Anlagen. Auch mehr als 100 zum Teil denkmalgeschützte Gebäude.

Handy der entführten Frau wird geortet

Für die großangelegte Suche werden neben Hunden und Drohnen auch die Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei Eutin hinzugezogen. Als die Einsatzkräfte am Nachmittag erst knapp zehn Objekte abgesucht haben, bitten sie die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlichen ein Foto des Verdächtigen. Schließlich entdecken die Beamten den Gesuchten auf dem Gelände und observieren ihn. Weil es der entführten Frau gelingt, mit dem Handy einen Notruf abzusetzen, können die Beamten sie schließlich orten. Ihr Peiniger hatte sie in einem leerstehenden Hangar der Marineflieger festgehalten. Danial A. lässt sich widerstandslos festnehmen.

Der Verdächtige Danial A. (27). Polizeidirektion Neumünster Der Verdächtige Danial A. (27).

Später kommt heraus: Er hatte die Frau schon einmal entführt. Die beiden hatten sich wenige Monate zuvor kennengelernt, waren jedoch kein Paar und kannten sich nur flüchtig. Danial A. soll die Frau gestalkt und ihr nachgestellt haben. Seine Wut war offensichtlich aus ihrer Ablehnung entstanden, heißt es in Ermittlerkreisen. Laut „Kieler Nachrichten“ hatte er sie im April 2023 in Hamburg in ein Auto gezwungen, das von einem weiteren Mann gefahren wurde. In einem Waldstück soll er sie mit einem einem Cricket-Schläger verletzt haben. Der Fahrer soll eingeschritten und die junge Frau in ein Krankenhaus gebracht haben. Bei der Polizei erwirkte sie eine einstweilige Verfügung gegen Danial A. Das Verfahren gegen ihn wurde im Juli von Hamburg nach Kiel verlegt. Bei der Kieler Staatsanwaltschaft läuft zudem seit Mai ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Mann, weil er die 29-Jährige auch vergewaltigt haben soll.

In diesem leerstehenden Hangar der Marineflieger wurde die 29-Jährige drei Tage lang gefangen gehalten. Florian Quandt In diesem leerstehenden Hangar der Marineflieger wurde die 29-Jährige drei Tage lang gefangen gehalten.

Besonders fatal: Obwohl er die Tat gestand, sei wegen „fehlender rechtlicher Voraussetzungen“ zunächst kein Haftbefehl beantragt worden, erklärte Michael Bimler von der Staatsanwaltschaft damals. Die Aussagen der 29-Jährigen seien anfangs „diffus“ gewesen, Danial A. habe sich zuerst gar nicht zur Sache geäußert, später dann aber „vollumfänglich gestanden“. Daher, und weil er noch nicht vorbestraft war, sah die Staatsanwaltschaft von der Beantragung eines Haftbefehls ab. Es habe schlicht in der damaligen Einschätzung keine Haftgründe gegeben.

Kiel: Ab Dienstag beginnt der Prozess gegen Danial A.

Auch während der Geiselnahme soll Danial A. die Frau mehrfach vergewaltigt haben. Er müsse sich wegen insgesamt elf Straftaten verantworten, unter anderem auch wegen gefährlicher Körperverletzung, heißt es. In der Anklage seien auch frühere Angriffe und die bereits bekannte Vergewaltigung berücksichtigt worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Diebe, Betrunkene und Nervensägen: Der Kampf um mehr Sicherheit am Hauptbahnhof

Seit der Tat befindet sich der 27-Jährige in Untersuchungshaft. Ab Dienstag beginnt der Prozess gegen ihn vor dem Kieler Landgericht.