Die Frau hockt gefesselt neben einer Heizung, über ihrem Mund Panzer-Tape. Dieses Foto postete Danial A. (27) öffentlich auf Instagram – mehrere Tage lang hatte er die 29-jährige Rendsburgerin in seiner Gewalt. Am Dienstagabend konnte sie endlich befreit werden. Danial A. soll noch am Mittwoch in U-Haft kommen. Nach MOPO-Informationen ist er für die Sicherheitsbehörden kein Unbekannter. Doch wie kam er auf sein Opfer? Die Befreiung war für die Polizei ein heikler Einsatz.

Gegen den Mann aus Kiel waren bereits in der Vergangenheit wegen mehrerer Vorwürfe Ermittlungsverfahren eröffnet worden. Ob die Rendsburgerin, die sich von dem 27-Jährigen verfolgt gefühlt haben soll, gegen ihn vor der Tat strafrechtliche Schritte eingeleitet hatte, ist noch nicht bekannt. „Das wird nun geklärt“, so Michael Bimler von der Staatsanwaltschaft zur MOPO.

Mindeststrafe für Geiselnahme: Fünf Jahre Haft

Das Opfer und der mutmaßlicher Täter sollen sich flüchtig gekannt haben, keine engeren Freunde gewesen sein – und auch kein Liebespaar. Der Mann soll, so vernimmt man es aus Ermittlerkreisen, der Frau nachgestellt und sie gestalkt haben.

Unklar soll laut den Beamten auch der psychische Zustand des Mannes sein. Seine Aussagen seien teils wirr und schwer zu verstehen, heißt es. Das trifft auch auf den Text unter besagtem Instagram-Foto zu. Darin schreibt Danial A. sinngemäß, dass das alles kein Ende nehme und er sich nicht mehr unter Kontrolle habe.

Der Verdächtige Danial A. (27). Polizeidirektion Neumünster Der Verdächtige Danial A. (27).

Der Mann soll am Mittwoch vor einen Richter kommen, so Staatsanwalt Bimler. Der werde voraussichtlich Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Geiselnahme erlassen. Danial A. muss mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Haft rechnen.

Der 27-Jährige soll die Rendsburgerin mutmaßlich am vergangenen Sonntag entführt und anschließend nach Kiel gebracht haben. Laut Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft hielt er sie auf dem ehemaligen Gelände des fünften Marinefliegergeschwaders im Kieler Stadtteil Holtenau fest. Ein riesiges Areal, auf dem Flüchtlingsunterkünfte und Gewerbeimmobilien stehen – aber auch viele verlassene Gebäude. In einem der verfallenen Häuser soll er die Frau gefangen gehalten haben.

Der Ex-Mann der 29-Jährigen hatte Sonntag die Polizei informiert und sie als vermisst gemeldet. Das gemeinsame Kind war zu der Zeit in seiner Obhut.

Im Zuge der Ermittlungen habe sich der Verdacht erhärtet, dass Danial A. die Frau in Holtenau festhalte, so ein Polizeisprecher. Näheres wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Die seit Sonntag vermisste Frau wurde am Dienstagabend gefunden. Polizeidirektion Neumünster Die seit Sonntag vermisste Frau wurde am Dienstagabend gefunden.

Am Dienstagabend, nach einer mittlerweile eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung, identifizierten die Polizisten den 27-Jährigen auf dem verlassenen Gelände. Staatsanwalt Bimler: „Er wurde zunächst nur beobachtet, weil nicht klar war, wo sich die Frau befand.“ Die Beamten wollten nicht das Risiko einer verfrühten Festnahme eingehen. Es schien möglich, dass der Mann dann vielleicht den Aufenthaltsort der Frau für sich behalten könnte. „Parallel gelang es der Frau aber, an ein Mobiltelefon zu gelangen und ein Notruf abzusetzen.“ So sei eine genaue Ortung möglich gewesen.

Der Mann wurde daraufhin festgenommen, die Frau befreit. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es ihr geht, ist laut Bimler unklar. Die Kripo will nun am Mittwoch weitere Zeugen aus dem Umfall von Opfer und mutmaßlichem Täter befragen. Die Ermittlungen dauern an.