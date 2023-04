Beliebter Reisetrend – aber Camping im Norden ist teuer

Schnell die Koffer packen, ins Wohnmobil setzen und einfach losdüsen. Camping kann so einfach sein und dabei viel günstiger als ein Hotelurlaub – zumindest in der Theorie. In der Praxis sieht das mittlerweile etwas anders aus. Campingplätze lassen sich diese Form des Reisens gut bezahlen.

Die Plattform Camperdays hat sich 1000 deutsche Campingplätze angesehen und die Gebühren für Stellplätze und Stromkosten verglichen. Das Ergebnis: Nirgends sonst müssen Reisende so tief in die Tasche greifen wie im Norden. Ganz vorne liegt Hamburg. Ein Stellplatz liegt im Schnitt bei 22,80 Euro pro Nacht – hinzu kommen dann je Übernachtung noch vier Euro für Strom. Der wird manchmal als Pauschale, immer öfter allerdings exakt per Stromzähler abgerechnet.

Camping in Deutschland: So teuer ist Hamburg

Auf dem zweiten Rang folgt mit nur wenigen Cents Unterschied Mecklenburg-Vorpommern. Für eine Übernachtung zahlen Camper:innen durchschnittlich 22,70 Euro, der Strom liegt bei 3,91 Euro pro Nacht. Schleswig-Holstein folgt auf Platz vier mit im Schnitt 18,17 Euro für Übernachtungen und 3,69 Euro Stromkosten.

Niedersachsen schneidet unter den großen Nord-Bundesländern am günstigsten ab. Hier kostet ein Stellplatz pro Nacht im Schnitt 15,94 Euro zuzüglich 3,67 Euro für den Strom.

Und wo lässt es sich insgesamt für den schmalsten Taler campieren? Die Antwort: in der Hauptstadt! Zwar kostet Strom nirgends so viel wie in Berlin (4,17 Euro), doch dafür sind die Stellplätze mit 11,33 Euro pro Nacht deutlich günstiger als in allen anderen Bundesländern.

Zu den beliebtesten Campingplätzen in Hamburg gehören übrigens das „Elbecamp“ am Falkensteiner Ufer in Rissen oder der „Elbepark Bunthaus“ in Wilhelmsburg. Knapp außerhalb der Stadtgrenzen, nämlich in Drage (Landkreis Harburg), liegt der „Campingplatz Stover Strand“ – mit prima Blick auf die Elbe. Mit etwas Abstand zu Hamburg zählen der „Campingplatz Biehl“ in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) oder der „Campingplatz zur Perle“ in Büsum (Kreis Dithmarschen) zu den beliebtesten Reisezielen.