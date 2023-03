Campingurlaub liegt schon lange im Trend – und wird von Jahr zu Jahr immer noch beliebter. Die Touren müssen allerdings gar nicht immer in die Ferne führen: Auch in Hamburg gibt es einige Stellplätze, die eine kleine Auszeit vom Alltag ermöglichen.

Campingurlaub liegt schon lange im Trend – und wird von Jahr zu Jahr immer noch beliebter. Die Touren müssen allerdings gar nicht immer in die Ferne führen: Auch in Hamburg gibt es einige Stellplätze, die eine kleine Auszeit vom Alltag ermöglichen.

Hamburgs zentralster Campingplatz

Zentraler als auf dem Heiligengeistfeld geht es kaum. In direkter Nähe zur Reeperbahn, zum Dom oder zum Millerntorstadion gibt es nicht nur viel zu erleben, sondern auch 30 Standplätze für Wohnmobile (Glacischaussee 20). Einer kostet 18 Euro, hinzu kommen fünf Euro für Strom (pro Tag) und fünf Euro für Wasser und Sanitäranlagen (pro Tag und Person). Urlauber:innen loben die Lage mitten auf St. Pauli und das Personal – allerdings könne es nachts auch schon einmal etwas lauter werden.

Camping in Hamburg: Beste Aussichten am Fischmarkt

Nicht weit weg, nämlich an der Großen Elbstraße 9, gibt es den Wohnmobilstellplatz am Fischmarkt (Altona-Altstadt). Auch dort punkten das Personal und die zentrale Lage. Noch mehr aber lohnt sich der Stellplatz, um einen tollen Blick auf den Hafen und die Elbe zu erleben. Eine Nacht kostet 14 Euro. Allerdings können Wohnmobile dort nur von Montag bis Samstag stehen – sonntags wird der Platz für den Fischmarkt benötigt.

Camper am Fischmarkt Volker Schimkus Camper am Fischmarkt

Campen an der Elbe

Noch mehr Natur statt Cityflair gibt es im Elbecamp am Falkensteiner Ufer in Rissen (Falkensteiner Ufer 101). Das Onlineportal „TripAdvisor“ listet fast ausschließlich „ausgezeichnete“ Bewertungen. Das Restaurant serviert demnach leckeres Essen, Kinder können sich auf einem Spielplatz austoben. Dazu kommt ein direkter Blick auf die Elbe in einem ruhigen Naherholungsgebiet – an dem der Elbewander- und der Elberadweg direkt vorbeiführen.

Das könnte Sie auch interessieren: Fast schon Karibik-Feeling: Das sind die schönsten Strände in und um Hamburg

Geöffnet ist von Ende März bis Ende Oktober. Wohnmobilplätze kosten ab 16,50 Euro pro Nacht, Zelten ist ab 8,70 Euro möglich. Erwachsene zahlen zusätzlich 7,90 Euro, Kinder bis 13 Jahren 2,50 Euro, Jugendliche bis 17 Jahren 4,20 Euro. Hunde können für 4,50 Euro mitgenommen werden.

Camping am Hamburger „Wohnmobilhafen“

Ruhe, viel Natur und Blick finden Campingfans auch im Süden Hamburgs. Am südlichen Zipfel Wilhelmsburgs liegt der Platz „Elbepark Bunthaus“ (Moorwerder Hauptdeich 33), der sich selbst auch als „Wohnmobilhafen“ bezeichnet. Auch hier listet „TripAdvisor“ vor allem positive Bewertungen. „Besonders die tolle Lage an der Norderelbe bietet viel Erholungswert“, berichtet ein Paar dort von seiner Reise.

Ein Wanderweg durchs Naturschutzgebiet, das Leuchtfeuer Bunthaus und die Norderelbe bieten vor Ort Möglichkeiten für Ausflüge – und die Innenstadt ist notfalls auch nicht so weit weg. Stellplätze kosten ab 22 Euro pro Nacht inklusive aller Übernachtenden und Kosten für Müll und Sanitäranlagen. In der Regel ist der „Elbepark Bunthaus“ von Mitte März bis Mitte Oktober geöffnet.

Direkt an der A7: „Knaus Campingpark“ in Schnelsen

Im Stadtteil Ochsenwerder befindet sich der „Campingplatz Oortkaten“ (Ochsenwerder Elbdeich), direkt am Hohendeicher See gelegen. Spontane Camper:innen haben dort aber keine Chance, den Blick auf das Wasser zu genießen: Der von April bis Oktober geöffnete Platz verfügt nur über Dauerstellplätze.

Unweit der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein in Schnelsen finden Camping-Interessierte den „Knaus Campingpark Hamburg“ (Wunderbrunnen 2). Ikea und die A7 grenzen direkt an den Platz – ein Lärmschutzwall sorgt trotzdem für die nötige Ruhe. Beim ADAC bewerteten Camper:innen den „Knaus Campingpark“ als insgesamt „Sehr gut“.

Das könnte Sie auch interessieren: Viele Plätze schon belegt: Camping-Boom im Norden geht weiter

Neben der Verkehrsanbindung kann der Platz demnach mit seinem Brötchenservice, der Sauberkeit und mit großen Stellplätzen punkten. Letztere starten ab 20,20 Euro pro Nacht, Zeltplätze gibt es ab acht Euro. Kinder bis drei Jahre nächtigen kostenfrei, bis 15 Jahre kostet eine Nacht 5,10 Euro. Erwachsene zahlen 11,30 Euro. Haustiere kosten noch einmal 3,80 Euro extra. Wer kein eigenes Wohnmobil besitzt, kann auch ein Mobilheim mieten (ab 533 Euro).

Knapp außerhalb der Hamburger Stadtgrenze, in Drage an der Elbe (Landkreis Harburg) lässt sich auf dem „Campingplatz Stover Strand“ prima Urlaub machen. Der Platz zählte laut Pincamp, dem Campingportal des ADAC, im vergangenen Jahr sogar zu den Top drei in ganz Deutschland. 350 Urlaubsplätze stehen auf dem 30 Hektar großen Gelände zur Verfügung. Der Naturplatz an der Elbe ist von April bis Oktober offen, der Campingplatz ganzjährig. Das eigene Mobil kostet 10 Euro pro Tag, Erwachsene zahlen neun Euro pro Tag und Person, Kinder fünf Euro, Hunde vier Euro.