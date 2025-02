XXL-Shoppingtempel in Hamburg: Westfield-Eröffnung – was ist mit Rita Ora?

Dieses Mal soll es nun wirklich klappen: Nachdem die Eröffnung mehrfach verschoben wurde, will das neue Shopping-Viertel Westfield Hamburg-Überseequartier am 8. April in der HafenCity erstmals Kundschaft begrüßen. Ein ursprünglich geplanter Superstar aber fehlt auf der Einweihungsparty.

Die britische Sängerin Rita Ora war schon für das geplatzte Opening-Event im vergangenen Jahr gebucht und holt den Auftritt nun nach – aber erst zweieinhalb Monate, nachdem das Quartier die Türen aufgemacht hat. Am 21. Juni soll die 33-Jährige auf der Uferpromenade an der Elbe spielen. Weitere Einzelheiten werden in den Wochen vor der Veranstaltung bekannt gegeben.

Rita Ora auf der Bühne bei den MTV Europe Music Awards 2024 in Manchester. Ian West/PA Wire/dpa Rita Ora auf der Bühne bei den MTV Europe Music Awards 2024 in Manchester.

Am 8. April feiert das Westfield Hamburg-Überseequartier die Eröffnung der Flächen für Einzelhandel, Gastronomie und Freizeit. Start der „Housewarming-Party“ ist am frühen Nachmittag. Als Ehrengast ist Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) eingeladen.

Westfield Hamburg: Eröffnung mehrmals verschoben

Von 16 bis 22 Uhr gibt es ein Programm mit Musik-Acts, Künstler-Performances und eine Tanzparty. Dazu haben die Läden im Quartier Aktivitäten geplant. In der Woche nach dem Opening-Tag, also vom 9. bis 12. April, wird jeden Tag ein anderer Bereich des Quartiers mit Aktionen vorgestellt.

Das Westfield stand von Anfang unter keinem guten Stern. Zuerst war die Eröffnung des neuen Shopping-Tempels mit 170 Geschäften und Gastronomie – Gesamtkosten mittlerweile 2,16 Milliarden Euro – für den 25. April 2024 geplant gewesen. Doch rund zwei Wochen vorher platzte der Termin. Der Grund soll ein Wasserschaden gewesen sein. Von vielen Seiten gab es Zweifel, dass das Problem darauf begrenzt sei.

Blick in den neuen Shoppingtempel in der Hamburger HafenCity. rock&stars digital / URW Blick in den neuen Shoppingtempel in der Hamburger HafenCity.

Haben sich die Bauarbeiten verzögert?

Tatsächlich, so die Mutmaßungen, hätten die Bauarbeiten nicht rechtzeitig abgeschlossen werden können. Das dementierte der Bauherr Unibail-Rodamco-Westfield (URW) stets, verschob den Eröffnungstermin erst auf Ende August, dann auf den 17. Oktober. Schließlich war nur noch vom „späten ersten Quartal 2025“ die Rede.

Nun steht also der 8. April 2025 fest. Ab dann ist das Quartier regulär für Besucher von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Gastronomie und Unterhaltungsangebote haben gesonderte Öffnungszeiten. (tst)