Hamburgs neuer Shopping-Tempel: Verschiebung ist offiziell

Vor rund zwei Wochen hatte es die MOPO von einem Insider erfahren, jetzt ist es amtlich: Die Eröffnung des neuen Riesen-Einkaufsviertels Westfield Hamburg-Überseequartier ist geplatzt – mal wieder. Die Eigentümerfirma Unibail-Rodamco-Westfield (URW) hat die Einweihung des Konsum-Tempels vom 17. Oktober auf Anfang 2025 verschoben.

Im ersten Quartal, also spätestens Ende März, soll es nun soweit sein. Das schaffe „zusätzliche Zeit für den Abschluss der Inbetriebnahmephase des Projekts“, so URW. Es gehe dabei unter anderem um Brandschutz- und sicherheitstechnische Anlagen.

Westfield Hamburg-Überseequartier: URW verschiebt Eröffnung erneut

Auch mit neuem Personal will der Eigentümer nun zusehen, dass es nicht noch mehr Verzögerungen gibt. URW habe einen neuen „Head of Construction“ ernannt und neue Fachleute für technische Gebäudeausrüstung und Inbetriebnahme eingestellt, heißt es in dem Statement.

Einen konkreten Termin für die – voraussichtliche – Eröffnung will das Unternehmen „in Rücksprache mit den Mietpartnern” und „unter Berücksichtigung der Frühjahrseinzelhandelssaison“ festlegen. Die Flächen seien zu 93 Prozent vermietet und es bestehe „starkes Interesse an den verbleibenden Einheiten“ – trotz des Chaos auf der Baustelle und der ständigen Eröffnungs-Verschiebungen. (mp)