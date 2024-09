Es ist ein Projekt der Superlative, in bester Lage an der Elbe, mit eigenem U-Bahn-Anschluss und Kreuzfahrtterminal: 8000 Arbeitsplätze, 520 Wohnungen, 170 Geschäfte, 40 Restaurants, drei Hotels, Kino, Kultur – das südliche Überseequartier soll das Herz der HafenCity werden, Touristen aus nah und fern anziehen. Eigentlich sollten schon längst dekorierte Schaufenster und kauffreudige Kunden das Bild prägen – stattdessen wird das riesige Gelände weiter von Bauarbeitern bevölkert. Auch der dritte Eröffnungstermin in diesem Jahr muss der Bauherr Unibail-Rodamco-Westfield (URW) verschieben. Das kostet – und zwar nicht wenig.