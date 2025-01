Wintereinbruch in Hamburg: Köhlbrandbrücke dicht – bald knallen die Temperaturen rauf

Wintereinbruch in Hamburg! Am Freitagmorgen hat es ordentlich geschneit – die Stadtreinigung war im Dauereinsatz. Die Köhlbrandbrücke ist aktuell wegen der Witterungsbedingungen gesperrt. So sind die Aussichten für die kommenden Tage.

Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung haben in den frühen Morgenstunden unter anderem wichtige Hauptverkehrsstraßen geräumt. Gleichzeitig warnt das Unternehmen: „Trotz des umfangreichen Einsatzes kann es weiterhin glatt sein. Die Stadtreinigung bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Vorsicht.“

Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, ist die Köhlbrandbrücke aktuell gesperrt – „sowohl von der Finkenwerder Straße als auch Neuhöfer Damm“, heißt es auf X (ehemals Twitter).

Schnee in Hamburg: So sind die Wetteraussichten

Für einen Bus wurde die glatte Fahrbahn in Billstedt zum Verhängnis. Gegen 11.15 Uhr stellte sich das Fahrzeug auf der Steinbeker Hauptstraße quer. Der Bus konnte mit Sand unter den Reifen wieder befreit werden. Nur fünf Minuten vorher hatte es auf der Steinbeker Hauptstraße bereits einen Einsatz gegeben: Zwei Autos krachten ineinander, es wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen verletzt.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Sexismus in Krankenhäusern: Asklepios-Chefarzt wird wegen Belästigung gekündigt. Was tun Kliniken gegen die Übergriffe?

Asklepios-Chefarzt wird wegen Belästigung gekündigt. Was tun Kliniken gegen die Übergriffe? Tragischer Tod des Karate-Kid: Corre A. (20) wollte gefährliche Kugelbombe zünden – und tötete sich dabei selbst

Corre A. (20) wollte gefährliche Kugelbombe zünden – und tötete sich dabei selbst Hamburg-Highlights 2025: Popstars und Spektakel – was Sie in diesem Jahr nicht verpassen sollten

Popstars und Spektakel – was Sie in diesem Jahr nicht verpassen sollten Trainings-Tipps: Mit diesen Übungen wird jeder fit! Und oft reicht dafür das Wohnzimmer

Mit diesen Übungen wird jeder fit! Und oft reicht dafür das Wohnzimmer 20 Seiten Sport: Kathrin Deumelandt, die neue Chefin vom Kiez, über ihren speziellen Spagat bei St. Pauli

Kathrin Deumelandt, die neue Chefin vom Kiez, über ihren speziellen Spagat bei St. Pauli 20 Seiten Plan7: Ohne Worte – faszinierendes Schattentheater von den Mobilés

Auch am Hamburger Airport in Fuhlsbüttel sorgte der Wintereinbruch für einen größeren Einsatz: Räumfahrzeuge wurden für die Start- und Landebahnen eingesetzt – für sichere An- und Abflüge.

Dieser Bus stellte sich auf der glatten Fahrbahn in Billstedt quer. hfr Dieser Bus stellte sich auf der glatten Fahrbahn in Billstedt quer.

Und wie wird das Wetter in den kommenden Tagen? Im Laufe des Freitags sind weitere Schneeschauer möglich, auch kurze Graupelgewitter kann es geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch in der Nacht zu Samstag soll es schneien, die Temperatur sinkt auf bis zu -3 Grad – Glättegefahr!

Das könnte Sie auch interessieren: Während Kind (3) dabei war: Mutter in Hamburg erstochen – Ehemann festgenommen

Auch am Samstag und Sonntag wird es laut des DWD schneien. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 3 Grad. Am Montag wird es dann sehr mild: Bis zu 12 Grad sind in Hamburg möglich. Statt Schnee wird es dann Regen geben. Einen Regenschirm brauchen Sie also in den kommenden Tagen auf jeden Fall. (elu)