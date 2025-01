Junge Mutter in Hamburg erstochen – Lebensgefährte unter Verdacht

Tödliche Attacke in Groß Borstel: Eine junge Frau ist am Donnerstag niedergestochen und tödlich verletzt worden. Der Tatverdächtige hat sich gestellt.

Eine junge Frau ist am Donnerstag in Hamburg erstochen worden – mutmaßlich von ihrem Lebensgefährten.

Anwohner hatten Polizei und Rettungsdienst gegen 20.30 Uhr in die Gert-Marcus-Straße gerufen – die Einsatzkräfte konnten die schwerst verletzte Frau aber nicht mehr retten, sie starb noch am Einsatzort, so der Lagedienst der Polizei. Zuerst hatte das „Abendblatt“ berichtet.

Der Täter war zunächst geflüchtet: als dringend tatverdächtig gilt der Lebensgefährte des Opfers, der sich kurze Zeit später der Polizei stellte. Dem gemeinsamen, drei Jahre alten Kind des Paares ist nach Lagedienst-Angaben nichts passiert. (mp)