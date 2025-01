Unfall im dichten Schneetreiben – zwei Verletzte und viele Blechschäden

Dichtes Schneetreiben und glatte Straßen haben am Freitag in Billstedt zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Dabei gab es zwei Verletzte. In der ganzen Stadt gab es Unfälle.

Es war 11.10 Uhr, als die Fahrerin eines Pflegedienstes auf der Steinbeker Hauptstraße im dichten Schneetreiben offenbar die Kontrolle über ihren Smart verlor. Das Auto rutschte über die glatte Fahrbahn und kollidierte dann mit einem Dacia. Die Feuerwehr kam mit einem Löschfahrzeug, zwei Rettungswagen und einem Notarzt zum Unfallort.

Zwei Verletzte in Klinik

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden bei dem Crash zwei Menschen verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen in ein Krankenhaus. Die Straße wurde von der Polizei gesperrt. Auch für den Busverkehr ging es nicht mehr voran.

Es war nicht der einzige wetterbedingte Unfall in Hamburg. Im gesamten Stadtgebiet kam es infolge des Schneefalls und glatter Fahrbahnen zu Verkehrsunfällen. Polizei und Rettungsdienst hatten alle Hände voll zu tun. Binnen 20 Minuten krachte es auch Hammerbrook, Tonndorf, Harburg, Jenfeld und Osdorf gekracht. Hier kam es nur zu Blechschäden.