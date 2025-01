In seiner Sportart Karate war er ein Ausnahmetalent, gewann bei Deutschen Meisterschaften mehrfach Gold und Silber und arbeitete auf eine Olympiateilnahme 2028 in Los Angeles hin. Nun ist Corre A. tot. Der 20-jährige aus Hamburg ist einer von fünf Deutschen, die in der Silvesternacht beim Hantieren mit Feuerwerkskörpern ums Leben kamen. Obwohl ein Begleiter ihn eindringlich gewarnt haben soll, zündete er auf einem Feld in Ochsenwerder eine selbst gebastelte Kugelbombe - und schaute wohl direkt in das Rohr der Abschussvorrichtung, als sie detonierte.