Vorsicht, jetzt wird’s glatt! Der Winter kommt nach Hamburg

Hamburg startet stürmisch ins Wochenende! Schneeschauer, Graupelgewitter und Glätte machen die kommenden Tage winterlich turbulent. Besonders an der Küste sind kräftige Winde zu spüren.

Nach einem stürmischen Neujahrstag und einem umso schöneren 2. Januar kommt in der Nacht auf Freitag das ungemütliche Wetter nach Hamburg zurück – wechselnde Bewölkung mit Schauern, die meist als Schnee niedergehen. Die Temperaturen sinken auf Werte um -1 Grad, der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte – wohl nicht zum letzten Mal an diesem Wochenende.

Wetter Hamburg: Achtung Glatteis!

Am Freitag erwartet Hamburg und Schleswig-Holstein ein wechselhaftes Wetter mit zeitweise dichten Wolken und Schneeschauern. Auch kurze, heftige Graupelgewitter können auftreten. Die Temperaturen steigen auf maximal 2 bis 4 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus West bis Nordwest, an den Küsten ist mit starken Böen und teils Sturmböen zu rechnen. Auch in der Nacht zum Samstag kann es wieder glatt werden.

Am Samstag setzt sich das winterliche Wetter fort. Dichte Wolken dominieren den Himmel, und es kann vereinzelt zu Regen- oder Schneeschauern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 3 Grad, nur weiter draußen auf Helgoland wird es mit bis zu 5 Grad etwas milder. Der Wind bleibt schwach bis mäßig, an der Küste jedoch frisch aus Südwest bis West. In der Nacht zum Sonntag ziehen vermehrt Wolken auf, und örtlich kann es zu leichtem Regen oder Schnee kommen. Bei Tiefstwerten zwischen -2 und 0 Grad besteht erneut Glättegefahr.

Wetter Hamburg: Schnee am Wochenende wahrscheinlich

Der Sonntag, 5. Januar 2025, bringt dichte Wolken und von der Elbe her nordwärts ziehende Niederschläge, die zunächst meist als Schnee fallen. Die Temperaturen steigen dabei auf 1 bis 3 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See gelegentlich frisch aus Südost bis Ost.

In der Nacht zum Montag wird es nochmal rutschig: Bedeckter Himmel bringt Schneefall, der von Süden her in Regen übergeht. Dabei besteht laut DWD erhebliche Glättegefahr. Die Temperaturen verharren um 0 Grad. (apa)