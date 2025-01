Vom Hauptquartier des NSDAP-Gauleiters Karl Kaufmann bis hin zum Sitz des US-Generalkonsulats – das „Kleine Weiße Haus“ ist der wohl geschichtsträchtigste Ort an der Außenalster. Das Konsulat ist inzwischen in die HafenCity gezogen und am alten Standort soll ein Luxushotel entstehen. Noch vor Beginn der Umbauten durfte sich die MOPO in der historischen Doppelvilla einmal umsehen! Ein Raum mit düsterer Geschichte blieb uns allerdings verschlossen.