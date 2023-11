Das Ende ist nah: Legendäre Hamburger Clubs müssen schließen!

Das Ende des „Fundbureau“ und des „Waagenbau“ rückt immer näher: Die beiden Clubs in Altona-Altstadt stehen vor ihrem Aus – ein herber Verlust für die Hamburger Kulturszene.

Die Sternbrücke an der Kreuzung Max-Brauer-Allee/Stresemannstraße: Am Wochenende wummern hier die Bässe, Hunderte Techno-Fans tauchen ein in eine andere Welt und tanzen bis in die Morgenstunden. Das „Waagenbau“ (gibt es seit 20 Jahren) und das „Fundbureau“ (gegründet 1998) sind in der Kultur-Szene echte Größen – doch zum Jahreswechsel müssen die beiden Clubs schließen. Und auch der Mini-Live-Club „Astra Stube“ macht dicht.

Sternbrücke wird abgerissen: Hamburger Clubs vor dem Aus

Der Grund: Die 100 Jahre alte Sternbrücke, unter der die Läden ihr zu Hause haben, wird abgerissen und neugebaut. Eigentlich sollte ein neues Clubhaus an der Ecke die Läden retten – doch dieses „Kulturhaus“, wie es offiziell heißen soll, ist noch gar nicht gebaut.

Das neue Design der Sternbrücke von der Max-Brauer-Allee aus gesehen. DB/Ney & Partners/ rendertaxi/ architecture.visualisation Das neue Design der Sternbrücke von der Max-Brauer-Allee aus gesehen.

Dass die Clubs bald der Vergangenheit angehören, ist ein herber Verlust für die Hamburger Kulturszene. Die Welt, in die die Techno-Fans jede Woche eintauchen, die wird es bald nicht mehr geben.

Doch bevor die Clubs ihre Türen schließen, wird noch einmal richtig gut gefeiert: Im „Fundbureau“ steigt die Abschlussparty am 8. Dezember und im „Waagenbau“ findet der letzte Rave am 31. Dezember statt. (elu)