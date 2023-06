C&A plant überraschendes Comeback in der Hamburger City

Mehr als ein Jahr ist es her, dass die Modekette C&A ihre traditionsreiche Filiale an der Mönckebergstraße geräumt hat – nach fast 60 Jahren. Nun wurde bekannt, dass das Unternehmen bereits eine Neueröffnung in bester Lage plant.

Noch im Herbst 2023 eröffnet C&A eine neue Filiale an der Mönckebergstraße 15. Dort war Ende 2022 Appelrath-Cüpper nach 18 Jahren ausgezogen. „Wir werden voraussichtlich Mitte Oktober eröffnen können“, bestätigte eine Sprecherin dem „Abendblatt“ am Mittwoch.

Über den Plan von C&A, wieder an die „Mö“ zu ziehen, hatte die MOPO bereits im Februar berichtet. „Der neue Standort von C&A umfasst über 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche und erstreckt sich vom Erdgeschoss bis zum zweiten Obergeschoss im Haus Hanse auf der Mönckebergstraße 15“, teilte die Modekette damals mit.

Die „Appelrath-Cüpper“-Filiale kurz vor der Schließung. Hier zieht nun C&A ein. Florian Quandt Die „Appelrath-Cüpper“-Filiale kurz vor der Schließung. Hier zieht nun C&A ein.

Erstmals hatte C&A 1903 eine Filiale an der Mönckebergstraße eröffnet. Seit 1965 befand sich der Laden an der Mönckebergstraße 9 – bis zum Auszug im Mai 2022. Am alten Standort entsteht derzeit der „Elisen-Palais“.

Der Neubau soll bis 2025 fertiggestellt werden und zehn Stockwerke umfassen. Geplant ist, dass dort Einzelhandel, Büros, Gastronomie und ein Hotel einziehen. (fbo)