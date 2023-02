Großes Modeunternehmen zieht zurück an die Mönckebergstraße

Die Hamburger Einkaufsmeile Mönckebergstraße hat in den vergangenen Jahren Federn lassen müssen: Einige renommierte Kaufhäuser verließen die Straße. Einige gaben ihr Geschäft ganz auf, andere mussten gehen, weil Gebäude abgerissen werden. Nun kommt das Modeunternehmen C&A zurück an die Mö.

109 Jahre hat die Modekette C&A ihre Filiale in der Mönckebergstraße 9 gehabt. Im vergangenen Mai dann der Schock: Das Gebäude wird abgerissen, an seiner Stelle soll ein neues errichtet werden – nach historischem Vorbild und mit dem klangvollen Namen „Elisen-Palais“. C&A musste schließen.

Aderlass an der Mö: Kommt nun die Trendwende?

Im Dezember machte dann ein weiteres Traditionshaus an der Mö dicht: Die Modekette Appelrath-Cüpper schloss nach kurzer Ankündigung und ohne weitere Angabe von Gründen im Haus Nummer 15 seine Pforten.

Das kommt – wie sich jetzt herausstellt – nun C&A zugute. Wie von der MOPO schon am 7. Januar vermutet, zieht die Modekette zurück an die Mönckebergstraße – und zwar in die nun leer gewordene Nummer 15.

Das bestätigte das Unternehmen der MOPO: „Der neue Standort von C&A umfasst über 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche und erstreckt sich vom Erdgeschoss bis zum zweiten Obergeschoss im Haus Hanse auf der Mönckebergstraße 15.“ (usch)