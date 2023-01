Für viele war es ein Schock: Nach 109 Jahren hat die Modekette „C&A“ im vergangenen Mai die Filiale in der Mönckebergstraße 9 dichtgemacht. Das Gebäude soll abgerissen werden. Jetzt könnte die Marke doch noch eine Zukunft in der Einkaufsstraße haben – und zwar da, wo gerade ein anderes Traditionsgeschäft die Türen geschlossen hat.

Die Geschäftsaufgaben in der Hamburger Innenstadt häufen sich. Vor einem Dreivierteljahr hatte die Modekette „C&A“ nach 109 Jahren ihr Aus in der Mönckebergstraße verkündet. Das Gebäude soll abgerissen, an seiner Stelle ein neues errichtet werden – nach historischem Vorbild und mit dem klangvollen Namen „Elisen-Palais“.

Innenstadt: Zieht „C&A“ bei „Appelrath-Cüpper“ ein?

Im Dezember machte auch das 140 Jahre alte Traditionskaufhaus „Appelrath-Cüpper“ seine Hamburger Filiale nach 18 Jahren dicht. Die Gründe sind nicht bekannt – allerdings konnte das Kaufhaus bereits zwei Jahre zuvor einer Insolvenz gerade so von der Schippe springen.

Nun heißt es aus informierten Kreisen, dass „C&A“ sich in dem Gebäude in der Mönckebergstraße 15 niederlassen will. Auch Brigitte Engler vom City-Management ist auf diesem Stand, wie sie auf MOPO-Anfrage erklärte.

„C&A“ selbst erklärte, dass man „dazu leider noch nichts sagen“ könne. Auch im Mai 2021 war das Unternehmen der Frage nach einem Alternativstandort in der Mö ausgewichen, hatte lediglich auf Gespräche mit dem Eigentümer des Einkaufszentrums „Westfield Überseequartier“ verwiesen.