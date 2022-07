Hamburg: Mindestens vier Überfälle sollen auf Konto von 26-Jährigem gehen

Zuletzt hatte er bewaffnet eine Tankstelle überfallen und die Kassiererin bedroht, schließlich beendete ein SEK-Einsatz seine Raubserie: Jetzt muss sich der 26-Jährige vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwalt wirft ihm Diebstahl im besonders schweren Fall, versuchten Raub und räuberische Erpressung vor. Bereits im November 2021 soll der 26-Jährige ein Pfandhaus in der Hamburger Neustadt betreten, dort von innen die Scheibe zum Schaufenster eingeschlagen und aus der Auslage zwei Rolexuhren im Wert von 36.500 Euro und 9800 Euro geklaut haben.

Geldwechselstube und Kiosk überfallen

Am Abend des 18. Dezember soll er dann gegen 20 Uhr im Billstedt-Center an der Möllner Landstraße die Mitarbeiterin einer Geldwechselstube mit einer Schusswaffe bedroht haben, als diese gerade abschließen wollte. Er soll die 32-Jährige zurückgedrängt und aufgefordert haben, Bargeld herauszugeben. Weil sie sich jedoch weigerte, durchwühlte er selbst den Laden nach Geld. Als er nichts fand, flüchtete er ohne Beute.

Einen Tag vor Weihnachten dann die nächste Tat. In der Gundermannstraße überfiel er laut Staatsanwaltschaft einen Kiosk. Auch hier bedrohte er die 71-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe. Da die Frau jedoch für den Tresor keinen passenden Schlüssel hatte, flüchtete er ebenfalls, ohne Beute gemacht zu haben.

Mehrere Überfälle in Billstedt: 26-Jähriger vor Gericht

Am 30. Dezember überfiel er laut Anklage am Abend die „Star“-Tankstelle am Kattensteert. Er betrat gegen 19.20 Uhr den Shop und tat zunächst so, als wolle er etwas kaufen. Als ihm die Mitarbeiterin die Ware aushändigen wollte, zückte er eine Waffe und verlangte Geld. Dann flüchtete er mit 450 Euro Bargeld.

Es war vermutlich der letzte seiner Raubzüge. Polizisten erkannten den Mann auf den Aufnahmen der Überwachungskameras. Am 13. Januar erfolgte der Zugriff durch das SEK. Die Ermittler nahmen den jungen Mann in der Wohnung seiner Eltern fest. Dort stellten die Beamten unter anderem auch eine Schreckschusswaffe als mutmaßliche Tatwaffe sicher. Seitdem sitzt der 26-Jährige in Untersuchungshaft.

Am Montag beginnt der Prozess vor dem Hamburger Landgericht.