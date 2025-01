Eis-Chaos auf Hamburgs Straßen mit zahlreichen Unfällen – Polizei im Dauer-Einsatz

Der Wintereinbruch in Hamburg hat viele Straßen zu gefährlichen Eisbahnen verwandelt. In der Nacht gab es zahlreiche Unfälle. Teilweise kam der Verkehr völlig zum Erliegen.

Gegen 20.30 Uhr kollidierten in St. Pauli auf der Breite Straße gleich mehrere Fahrzeuge miteinander. Die Fahrer unterschätzten vermutlich die glatten Verkehrsbedingungen und rutschten auf einem leichten Abhang im Bereich einer Ampel ineinander. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Vereiste Straßen in Hamburg – zahlreiche Verkehrsunfälle

Auch im Hamburger Süden führte das Wetter zu zahlreichen Unfällen. Auf der Cuxhavener Straße (Neugraben-Fischbek) rutschten mehrere Autos ineinander. Häufig blieb es bei Blechschäden. Auf der Neuwiedenthaler Straße (Hausbruch) krachten ebenfalls Fahrzeuge zusammen. Die Polizei war nahezu im Dauereinsatz.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Sexismus in Krankenhäusern: Asklepios-Chefarzt wird wegen Belästigung gekündigt. Was tun Kliniken gegen die Übergriffe?

Asklepios-Chefarzt wird wegen Belästigung gekündigt. Was tun Kliniken gegen die Übergriffe? Tragischer Tod des Karate-Kid: Corre A. (20) wollte gefährliche Kugelbombe zünden – und tötete sich dabei selbst

Corre A. (20) wollte gefährliche Kugelbombe zünden – und tötete sich dabei selbst Hamburg-Highlights 2025: Popstars und Spektakel – was Sie in diesem Jahr nicht verpassen sollten

Popstars und Spektakel – was Sie in diesem Jahr nicht verpassen sollten Trainings-Tipps: Mit diesen Übungen wird jeder fit! Und oft reicht dafür das Wohnzimmer

Mit diesen Übungen wird jeder fit! Und oft reicht dafür das Wohnzimmer 20 Seiten Sport: Kathrin Deumelandt, die neue Chefin vom Kiez, über ihren speziellen Spagat bei St. Pauli

Kathrin Deumelandt, die neue Chefin vom Kiez, über ihren speziellen Spagat bei St. Pauli 20 Seiten Plan7: Ohne Worte – faszinierendes Schattentheater von den Mobilés

Der Glätteeinsatz der Beamten endete darin, dass die Einsatzkräfte die Waltershofer Straße (Hausbruch) teilweise sperren mussten. Dort kam es zunächst zu einem kleinen Blechunfall. Zeitgleich blieben dort jedoch zahlreiche Lastwagen liegen, weil sie die leichte Steigung nicht hinaufkamen.

Erst als der Winterdienst anrückte, konnten die Lkw-Fahrer ihre tonnenschweren Fahrzeuge in Richtung Ziel navigieren. Auch außerhalb von Hamburg kam es zu Unfällen. Auf der A1 verunglückte ein Fischlaster. Mehrere Personen wurden verletzt – zahlreiche Tiere starben.

Das könnte Sie auch interessieren: Um 20.30 Uhr starb Stefanie W. im Treppenhaus – vor den Augen ihres Sohnes

Die Hamburger Stadtreinigung ist – wie schon am Freitag – auch am Sonnabendmorgen mit 725 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Volleinsatz. Das Unternehmen warnt weiterhin vor glatten Straßen. „Die Stadtreinigung bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Vorsicht“, heißt es in einer Mitteilung.

Auch am Samstag und Sonntag wird es laut des Deutschen Wetterdienstes schneien. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 3 Grad. Am Montag wird es dann dramatisch wärmer: Bis zu 12 Grad sind in Hamburg möglich. Statt Schnee wird es dann Regen geben.