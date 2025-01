Es ist ein grausames Verbrechen, das am Donnerstagabend in Groß Borstel passierte. Ein Mann erstach im Treppenhaus seine eigene Ehefrau – vor den Augen ihres gemeinsamen dreijährigen Sohnes. Nachbarn und Freunde der Familie stehen unter Schock. Der Tatort im Treppenhaus erinnert an einen Horrorfilm.