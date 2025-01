Fischlaster über A1 geschleudert: Tausende Forellen verendet – Autobahn gesperrt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 sind am späten Freitagabend bei Sittensen im Landkreis Rotenburg (Wümme) fünf Menschen verletzt worden und Tausende Forellen verendet.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr geriet gegen 23.50 Uhr ein mit lebenden Fischen beladener Lastwagen auf winterglatter Fahrbahn kurz hinter der Anschlussstelle Sittensen in Richtung Bremen ins Schleudern. Ein nachfolgender Lastwagen prallte in den querstehenden Fischtransporter und schleuderte diesen gegen die Mittelleitplanke.

Glätte-Unfall bei Sittensen: Lastwagen kracht in Fischtransporter – fünf Verletzte

Durch die Wucht des Aufpralls landete ein Fischbehälter auf der Gegenfahrbahn. Dort fuhren mehrere Fahrzeuge gegen den Behälter. Ein Rohr durchschlug die Windschutzscheibe eines Autos und verletzte den Fahrer. Gefährlich wurde die Situation durch drei Sauerstofftanks des Fischtransporters, die ebenfalls auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden.

Zwei Tanks entleerten sich sofort, der dritte stellte zunächst eine erhebliche Brandgefahr dar. Feuerwehrleute in Hitzeschutzanzügen konnten das Ventil des dritten Tanks in der Nacht sicher öffnen.

Bei dem Unfall wurden neben dem Autofahrer vier weitere Personen leicht verletzt. Durch die zerstörten Transportbehälter verendeten sämtliche Forellen. Ersten Angaben zufolge waren 7000 Fische verladen.

Erschwerend kam hinzu, dass der aufgerissene Öltank eines beteiligten Lastwagens Hunderte Liter Kraftstoff über die Unfallstelle und in den Grünstreifen verteilte. Die A1 musste in beide Richtungen voll gesperrt werden. Auch eine über die Autobahn führende Brücke wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Hunderte Auto- und Lkw-Fahrer saßen im sechs Kilometer langen Stau vier Stunden in ihren Fahrzeugen fest, bis die Gefahr durch den Sauerstofftank gebannt und die Fahrbahn gestreut war. Die Reinigungsarbeiten und die Entsorgung der Fischkadaver dauern an. Laut Polizei bleibt die Sperrung mindestens bis in den Vormittag bestehen.