Tödliche Schüsse in der Nacht: Mann stirbt vor Shisha-Bar in Hamburg

Tödliche Schüsse in Sasel: In der Nacht zu Montag ist ein Mann vor einer Shisha-Bar niedergeschossen worden. Steht der Mord im Zusammenhang mit dem seit Monaten tobenden Drogenkrieg auf Hamburgs Straßen?

Mehrere Polizeiwagen rasten am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr zur Shisha-Bar „Cherie“ an der Saseler Chaussee. Vor Ort fanden sie einen Mann mit Schussverletzungen auf der vierspurigen Straße vor der Bar. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche starb er noch auf der Straße.

Sasel: Mann wird vor Shishabar erschossen

Nur wenige Meter vom Tatort entfernt konnten die Beamten kurze Zeit später vier tatverdächtige Männer in einem Auto fassen. Alle wurden vorläufig festgenommen.

Jetzt ermittelt die Mordkommission. Weitere Angaben zur Tat oder deren Hintergründen gab es von den Beamten bisher nicht. Ein Polizeisprecher nannte den Sachverhalt zunächst „dubios“. Es werde noch ermittelt.

Das könnte Sie auch interessieren: So versorgen Gzuz, Bonez und Co. Hamburgs Drogen-Mafia mit Nachwuchs

Aber: Höchstwahrscheinlich stehen auch diese tödlichen Schüsse im Zusammenhang mit den Schießereien in verschiedenen Stadtteilen in den vergangenen Monaten. Hintergrund sind dabei offenbar Verteilungskämpfe im Drogenmilieu. Unter anderem wurde im vergangenen Jahr ein Drogendealer vor einer Shisha-Bar an der Lübecker Straße erschossen. (alp)